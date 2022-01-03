Hepçil ne demek, TDK'ya göre Hepçil kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Hepçil ne demek? Hepçil TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi hepçil kelimesi. Peki hepçil ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre hepçil nedir, hepçil kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

HEPÇİL NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Hepçil kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre hepçil kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Hem hayvansal hem bitkisel besinlerle beslenen

