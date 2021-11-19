Hepsiburada tüm Türkiye'yi 6 sene önce 'efsane cuma' konseptiyle tanıştırdı. Tüketicilerin tüm yıl içerisinde en fazla indirim fırsatı yakalayabildikleri dönem de bu aydır. Bu bağlamda, Hepsiburada efsane cuma başladı mı, ne zaman başlayacak 2021? Hepsiburada efsane cuma kaç gün sürecek? İşte detaylar...

HEPSİBURADA EFSANE CUMA BAŞLADI MI, NE ZAMAN BAŞLAYACAK 2021?

Hepsiburada Efsane Cuma etkinliği 21-26 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Birçok e-ticaret sitesinin bir hafta süresince indirim yapması bekleniyor. Milyonlarca vatandaş bu dönemde yapılacak indirim fırsatlarından yararlanmak istiyorlar.

HEPSİBURADA EFSANE CUMA NEDİR?

Efsane Cuma kampanyasının temeli Black Friday’e dayanır. Black Friday ise Amerika’da Şükran Günü’nden sonraki ilk cumadır. Bu günde mağazalarda büyük indirimler gerçekleşir. Hepsiburada’da ise bu kampanya Efsane Cuma olarak geçer.

Efsane Cuma kampanyasında birçok farklı kategoride ürün, daha indirimli fiyatlarla satışa sunulur. Giyim, kozmetik, teknoloji ve daha pek çok alanda ihtiyaç duyduğunuz ürünleri almak için çok uygun bir zamandır. Yüzde 70’lere varan indirim fırsatları ile oldukça kârlı bir alışveriş yapabilirsiniz.

HEPSİBURADA KARA CUMA İNDİRİMİ HANGİ ÜRÜNLERDE OLACAK?

Hepsiburada Efsane Cuma kampanyasında neredeyse tüm ürünlerde indirim geçerli olmaktadır. Dolayısıyla her yaştan insanı kapsamaktadır. Teknolojik ürünler, kitap, oyun ve kırtasiye malzemeleri ile okul alışverişi yapabilirsiniz. Giyim, ayakkabı, kozmetik ve bakım ürünlerindeki bütçe dostu fiyatlar ile tüm ailenizin giyim ve kişisel bakım ihtiyaçlarını edinebilirsiniz. Eviniz için küçük, büyük tüm teknolojik ürünler ve yapı malzemelerine de ulaşabilirsiniz.

Kampanya içeriğinde yer alan ana kategoriler aşağıdaki gibidir:

Elektronik

Anne, bebek, oyuncak

Süpermarket

Ev, hobi, yaşam

Oto, yapı market

Moda ve güzellik