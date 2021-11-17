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Hepsiburada efsane macera çekiliş sonuçları | Hepsiburada çekiliş kazanan isimler

Hepsiburada'nın 4-10 Kasım tarihleri arasında yaptığı çekiliş sonuçlarının 17 Kasım günü açıklanacağı duyurulmuştu. Bunun üzerine 17 Kasım'a girilmesi ile birlikte internette Hepsiburada efsane macera çekiliş sonuçları | Hepsiburada çekiliş kazanan isimler araştırılıyor. Sonuçlara haberimizde yer verdik...

Hepsiburada efsane macera çekiliş sonuçları | Hepsiburada çekiliş kazanan isimler

Türkiye'nin en büyük online alışveriş siteleri arasında yer alan ve yaptığı çeşitli kampanyalar ile kullanıcılarına birçok farklı fırsatlar yaratan Hepsiburada, geçtiğimiz günlerde 4-10 Kasım tarihleri arasında kendi sitelerinden alışveriş yapan kullanıcılarının "Efsane Macera" adlı kampanyaya katılacağını ve çekilişle araba kazanma şansı yakalayacağını duyurmuştu. Bunun üzerine vatandaşlar da internet arama motorlarında Hepsiburada efsane macera çekiliş sonuçları | Hepsiburada çekiliş kazanan isimler aramaya başladı. İşte çekiliş sonuçları...

HEPSİBURADA EFSANE MACERA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Hepsiburada'nın yaptığı çekilişte büyük ikramiye sonucunda BMW 218i Gran Coupe kazanan isim Elif Zeynep Yılmaz isimli kullanıcı oldu. Büyük ödülün yedek talihlisi ise Safiye Çelikkaya oldu.

Sitenin küçük hediyelerinin talihlileri ise henüz açıklanmadı.

Hepsiburada efsane macera çekiliş sonuçları | Hepsiburada çekiliş kazanan isimler

HEPSİBURADA ÇEKİLİŞ İKRAMİYELERİ

Büyük Ödül Çekilişi ile 1 adet BMW 218i Gran Coupe (yaklaşık değeri 607 bin TL) verilecektir.

Küçük Ödül Çekilişi ile verilecek ikramiyeler:

* 4 adet Sony KD-65XH8196 65" 165 Ekran Uydu Alıcılı 4K Ultra HD Android Smart LED TV (birim adet değeri 11.299 TL)

* 4 adet Huawei Matebook 13 AMD Ryzen 7 3700U 16GB 512GB SSD Windows 10 Home 13" Qhd Taşınabilir Bilgisayar (birim adet değeri 11.199 TL)

* 4 adet Sony PlayStation 5 Oyun Konsolu (Eurasia garantili) (birim adet değeri 10.699 TL)

* 6 adet Xiaomi Mi 11T 256 GB 8 GB Ram (Xiaomi Türkiye Garantili) (birim adet değeri 7.499 TL)

* 4 adet Delonghi CGH 1020 D Tost Makinesi (birim adet değeri 6.780 TL)

* 4 adet Samsung Galaxy Tab S7 SM-T870 128 gb tablet (birim adet değeri 6.399 TL)

* 6 adet Roidmi akıllı süpürge (birim adet değeri 4.999 TL)

* 3 adet Philips NeoPix Ultra 4200 lümen Full HD Netflix Youtube Smart LED Projeksiyon (birim adet değeri 4.999 TL)

* 10 adet Philips PerfectCare Elite Plus GC9682/80 Buhar Kazanlı Ütü (birim adet değeri 4.575 TL)

* 6 adet Delonghi ECOV311.BG Icona Vintage Serisi Espresso ve Cappuccino Makines (birim adet değeri 3.785 TL)

Hepsiburada efsane macera çekiliş sonuçları | Hepsiburada çekiliş kazanan isimler

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