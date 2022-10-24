Hepsiburada satıcısından skandal ürünler! Çocuk kategorisinde satılan oyuncaklar büyük tepkiye neden oldu!

En büyük E-ticaret sitelerinden birisi olan Hepsiburada sitesinde çocuk kategorisinde satışa sunulan ürünler büyük tepkiye neden oldu. Yabancı isim kullanarak satış yapan kişinin oyuncak diye sattığı ürünlerin gündem olması sonrası Hepsiburada açıklama yaptı.

OYUNCAK TEPKİYE NEDEN ODLU

“ZSSLD” adlı kullanıcının çocuk kategorisinde sattığı ürünlerde penis şeklinde yastıkların satışa sunulması sonrası vatandaşlardan büyük tepki geldi. Ürünlerin gündeme gelip büyük tepki çekmesi sonrası Hepisburada tarafından satışa sunulan oyuncakların satışı durduruldu ve oyuncak siteden acilen kaldırıldı.

Haberin Devamı

HEPSİBURADA'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Hepsiburada yaşanan olay sonrası açıklama yaparak "Platformumuza yurt dışından bir satıcının eklediği ürün derhal kaldırılmıştır. Olaya dair soruşturma ve satıcıyla ilgili sözleşme haklarımız kapsamında işlemler başlatılıp, benzeri durumlar için ek önlemler de devreye alınmıştır" ifadelerine yer verdi.