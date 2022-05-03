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Hepsinin akıbeti belli! "Her sene yeni bir balon şişiriyorlar" diyen AK Parti Milletvekili Alpay Özalan CHP'li Kaya'ya seslendi!

Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağıyla ilgili tartışma ile ilgili CHP'li Yıldırım Kaya, Yavaş'ın aday olmayacağını kesin bir dille tekrarlamıştı. AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan'dan bu çıkışa çok sert bir yanıt geldi.

Hepsinin akıbeti belli! "Her sene yeni bir balon şişiriyorlar" diyen AK Parti Milletvekili Alpay Özalan CHP'li Kaya'ya seslendi!

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Haziran 2023'te yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olup olmayacağıyla ilgili kesin bir şekilde açıklama yapmıştı.

Bunun üzerine AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan CHP'li Kaya'ya sosyal medya hesabından seslendi.

Hepsinin akıbeti belli! Her sene yeni bir balon şişiriyorlar diyen AK Parti Milletvekili Alpay Özalan CHP'li Kaya'ya seslendi!

HEPSİNİN AKIBETİ BELLİ

Mansur Yavaş üzerinden bir politika geliştirildiğini iddia eden Kaya, "Bir kişi eğer düşüncesini açık beyan ediyorsa ve kendi görevimin başındayım, siyasetle işim yok ben Ankara halkına, 6 milyona sözüm var. Bu sözüm için Ankara'ya hizmete devam edeceğim, bu tartışma bitmiştir" dedi.

Hepsinin akıbeti belli! Her sene yeni bir balon şişiriyorlar diyen AK Parti Milletvekili Alpay Özalan CHP'li Kaya'ya seslendi!

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan sosyal medya hesabı twitterdan "CHP Milletvekili Yıldırım Kaya, "Mansur Yavaş, Ankaralılara hizmet etmeye devam edecek. Bu tartışma bitmiştir." dedi. Hangi hizmet? Canlı yayında icraatları sorulunca bir tane sayamamıştı. Her sene yeni bir balon şişiriyorlar, hepsinin de akıbeti patlamak oluyor." açıklamasında bulundu.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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