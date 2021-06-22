Her detayı korkunç: Dini nikahlı eşini sokak ortasında öldürdü, aynı tabanca ile intihar etti

Kan donduran cinayet Karatay ilçesinde Sarıyakup Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre Halime Uyar (43), 15 yıl önce boşanıp dini nikahla birlikte yaşamaya başladığı Mesut Çoban'ı (46), iki hafta önce geçimsizlik nedeniyle terk ettikten sonra ablasının evine yerleşti.

İŞE GİDERKEN SİLAHLA BAŞINDAN VURDU

Çoban, Uyar'ı, sabah saatlerinde işe gitmek için evden çıktığı sırada tabancayla başından vurdu. Çoban, daha sonra aynı silahla intihar etti.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri, kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

İNTİHAR EDEN MESUT ÇOBAN DA ÖLDÜ

Bilinci kapalı halde hastaneye kaldırılan Çoban, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

3 ÇOCUK ÖKSÜZ KALDI

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken, Halime Uyar ile Mesut Çoban'ın 3 çocuklarının olduğu öğrenildi.