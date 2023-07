İnsanların günlük iletişim dilinde sık olarak kullandığı sözcüklerden olan her gün kelimesinin yazılışı insanlar tarafından merak edilmektedir. TDK’nin bu konuda hali hazırda bir açıklaması bulunmaktadır. TDK’ye göre her gün kelimesi nasıl yazılıyor? Her gün kelimesinin doğru yazılışını makalemizde sizler için konu aldık. İşte her gün kelimesinin doğru yazılışı ile ilgili merak edilen tüm detaylar.





Her Gün Kelimesi Nasıl Yazılır?

İnsanların genellikle günlük hayatta sürekli olarak yapılan rutinleşmiş süreklilik gösteren olayları ifade etmek için kullandığı her gün kelimesinin yazımı karıştırılabiliyor. TDK’ye göre süreklice, sürekli olarak anlamlarına gelen her gün kelimesinin yazımında dikkat edilmesi gerekenler neler? Her gün TDK’ye göre bitişik mi yazılır yoksa ayrı mı? İşte bu soruların cevaplarını makalemizde sizler için topladık ve sunduk.



Türk Dili hakkında ülkemizde 12 Temmuz 1932’den beri karar merci olan TDK’nin her gün kelimesinin yazımı hakkında yaptığı resmî açıklamaya göre her gün kelimesi ayrı olarak yazılmalıdır. Yani her gün kelimesini bitişik olarak yazan kişiler hatalı bir kullanım yapmış sayılırlar.

Her Gün Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı Nasıl Olmalıdır?

TDK’ye göre 8 sözcük türü arasından zarf olarak nitelendirilen her gün kelimesinin cümle içinde kullanımıyla alakalı örnekleri aşağıda sizler için derledik.

Her gün kelimesinin yanlış kullanımına günlük hayattan örnekler:

Hergün kelimesi TDK’ye göre yanlış bir kullanımdır. Her gün şeklinde olması gerekmektedir.

Hergün annem çamaşırları yıkar ütü yapar ve bize güzel yemekler hazırlardı.

Eve gelince hergün olduğu gibi ders çalışmaya başladım.

Dün hergün yaptığımın aksine hiç evden çıkmadım.



Her gün kelimesinin doğru kullanımına günlük hayattan örnekler:

Her gün kelimesi TDK’ye göre doğru bir kullanımdır. Ayrı yazılması gerekir.

Her gün ödevlerini yapar derslerine çalışırdı.

Okula giderken her gün aynı yoldan geçiyorum.

Her gün olduğu gibi bugün de her şey oldukça sıradandı.