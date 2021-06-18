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  3. Her şey bir anda oldu! Fatih Altaylı tweet attı, Barış Yarkadaş hemen cevap verdi

Her şey bir anda oldu! Fatih Altaylı tweet attı, Barış Yarkadaş hemen cevap verdi

Gazeteci Fatih Altaylı ile eski vekil ve köşe yazarı Barış Yarkadaş, sosyal medyada tartışma yaşadı.

Her şey bir anda oldu! Fatih Altaylı tweet attı, Barış Yarkadaş hemen cevap verdi

Fatih Altaylı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Barış Yarkadaş'a," Bir ithamda bulunacaksan isimle bulun. Ortaya laf atma. Ayıptır. Yayına çıkma sözü verip de çıkmayan kim ise adıyla sanıyla belirt. Ne sana ne de başka birine programa çıkarım deyip de iptal etmedim.  Adımı her kullanmayın" ifadelerini kullandı.

YARKADAŞ, YAYINA DAVET ETTİ

Barış Yarkadaş ise Altaylı'nın paylaşımını alıntılayarak," Fatih Abi eğer uygunsan salı günü saat 20.00'de KRT - Şimdiki Zaman'a bekliyoruz. Veyis Ateş'in sebepsiz zenginleşmesi ve Habertürk'ün bu durum karşısındaki tavrını birlikte konuşalım." dedi. 

Fatih Altaylı ve Barış Yarkadaş arasında tartışma! Fatih Altaylı ve Barış Yarkadaş arasında tartışma!

 

 

Tayfun Altuntaş
Editör
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