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Her şey iyi giderken Bilim Kurulu üyesi tüm hayalleri yıktı: Binlerce ölümle sonuçlanan yeni pikler olabilir

Son dakika... Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Yavuz Şimşek, koronavirüs salgının henüz bitmediğini dile getirerek," Binlerce ölümle sonuçlanan yeni pikler olabilir. Eylül'e kadar, kalabalıklardan uzak durmalıyız" dedi.

Her şey iyi giderken Bilim Kurulu üyesi tüm hayalleri yıktı: Binlerce ölümle sonuçlanan yeni pikler olabilir

Koronavirüs salgınında ilk olarak Hindistan'da ortaya çıkan delta varyantı birçok ülkede tedirginlik yaratmaya devam ederken Prof. Dr. Uğur Şahin'in gündeme getirdiği dördüncü pik uyarısının ardından bir uyarı da Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Yavuz Şimşek'ten geldi.

Şimşek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkemizde aşılama, sağlık çalışanlarının dünyanın hiç bir yerinde görülemeyecek fedakarlığıyla çok iyi gidiyor. Ama SALGIN BİTMEDİ, etkili aşılarla yeterli aşılama olmadan BİTMEYECEK, binlerce ölümle sonuçlanan yeni pikler olabilir. Eylül'e kadar, kalabalıklardan uzak DURMALIYIZ." ifadelerini kullandı.

 

 

KORONAVİRÜS SALGININDA SON DURUM

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 213 bin 297 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 91 kişinin testi pozitif çıktı, 63 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı ise 409 olarak kayıtlarda yer aldı.

Ağır hasta sayısı 813 oldu, 4 bin 219 kişinin Kovid-19 tedavisi veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 232 bin 638'e yükseldi.

Test sayısı 58 milyon 552 bin 783, vaka sayısı 5 milyon 370 bin 299, vefat sayısı 49 bin 185 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,4, yatak doluluk oranı yüzde 50,4, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 60,2, ventilatör doluluk oranı yüzde 27,9, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

Tayfun Altuntaş
Editör
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