Her yerde aranan Osman Ekinci öldürüldü! İçişleri Bakanlığı: Siirt Baykan kırsalında 29 Eylül'de İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, terörden arananlarda 300 bin TL ödülle Gri Liste’de yer alan Berhem kod adlı Osman Ekinci olduğu tespit edildi.

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Söz konusu teröristin, 2017 yılında Siirt Baykan ilçesi kaymakamının aracına yönelik bombalı saldırı eylemi düzenleyen teröristler arasında olduğu belirlendi. Ayrıntılar geliyor...



