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  3. Her yerde aranan şahıs çalıştığı iş yerinde yakalandı!

Her yerde aranan şahıs çalıştığı iş yerinde yakalandı!

Ankara Keçiören'de akşam saatlerinde caddede yürüyen bir kadının çantası motosikletli bir hırsız tarafından çalındı. İhbar üzerine bölgedeki 60'a yakın güvenlik kamerası incelenesi sonucunda yer tespit edilen kapkaççı çalıştığı iş yerinde yakalandı. Gözaltına alınan şahıs işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Refik Saydam Caddesi'nde 10 Aralık'ta akşam saatlerinde yaşanan olayda, yolda yalnız yürüyen kadın kapkaççının gazabına uğradı. Çantasını hırsıza kaptıran talihsiz kadın durumu karakola bildirmesi üzerine  İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği Asayiş Araştırma Kısmı, zanlıyı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

Bölgedeki 60'a yakın güvenlik kamerasını inceleyip şüphelinin çalıştığı iş yerini tespit eden ekipler, kapkacı yapanın M.G. olduğunu belirledi.

Çalıştığı iş yerine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüpheli, çaldığı çantadaki cep telefonunu sorguda ekiplere teslim etti.

Şüpheli, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Telefon sahibine teslim edildi.

Öte yandan M.G'nin motosikletle kapkaç yaptıktan sonra olay yerinden kaçması çevredeki güvenlik kamerasına anbean yansıdı. 

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