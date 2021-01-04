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Hercai dizisinde flaş ayrılık kararı! Harun diziden ayrılıyor mu?

ATV'nin sevilen dizisi Hercai'den beklenmedik bir veda haberi geldi. Dizide Harun rolüne hayat veren Ahmet Kayakesen 55. bölümde Hercai'den ayrılacağı ortaya çıktı.

Hercai dizisinde flaş ayrılık kararı! Harun diziden ayrılıyor mu?

ATV'nin fenomen dizisi Hercai'de flaş bir ayrılık yaşanacağı ortaya çıktı. Dizinin sevenlerini üzecek bu habere göre Harun rolüne hayat veren Ahmet Kayakesen'in ekibe veda edecek.

Hercai dizisinde flaş ayrılık kararı! Harun diziden ayrılıyor mu?

Çekimleri Mardin'de yapılan ve yayın günü yeni yıl öncesi ani bir kararla pazar gününe alınan Hercai'de beklenmedik bir veda olacak.

Hercai dizisinde flaş ayrılık kararı! Harun diziden ayrılıyor mu?

Dizide Yaren karakterinin eşini canlandıran ve büyük bir hayran kitlesine sahip olan Harun karakterini canlandıran Ahmet Kayakesen 55. bölümde diziye veda edecek.

Hercai dizisinde flaş ayrılık kararı! Harun diziden ayrılıyor mu?

AHMET KAYAKESEN KİMDİR?

Ahmet Kayakesen, Türk oyuncu. Çok küçük yaşlarından itibaren okulunda tiyatro oyunları ile alakalı olarak etkinliklere katılan ve zaman içerisinde oyunculuğu ciddi anlamda benimseyen Kayakesen, bu anlamda kendisine geleceğin mesleği olarak oyunculuğu seçmiş ve bu doğrultuda ilerlemiştir.

Ahmet Kayakesen kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Sevgili ve ınstagram adresiAhmet Kayakesen kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Sevgili ve ınstagram adresi

Ahmet Kayakesen'in detaylı biyografi bilgisine yukarıda yer alan linkten ulaşabilirsiniz...

Hercai dizisinde flaş ayrılık kararı! Harun diziden ayrılıyor mu?

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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