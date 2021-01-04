ATV'nin fenomen dizisi Hercai'de flaş bir ayrılık yaşanacağı ortaya çıktı. Dizinin sevenlerini üzecek bu habere göre Harun rolüne hayat veren Ahmet Kayakesen'in ekibe veda edecek.

Çekimleri Mardin'de yapılan ve yayın günü yeni yıl öncesi ani bir kararla pazar gününe alınan Hercai'de beklenmedik bir veda olacak.

Dizide Yaren karakterinin eşini canlandıran ve büyük bir hayran kitlesine sahip olan Harun karakterini canlandıran Ahmet Kayakesen 55. bölümde diziye veda edecek.

AHMET KAYAKESEN KİMDİR?

Ahmet Kayakesen, Türk oyuncu. Çok küçük yaşlarından itibaren okulunda tiyatro oyunları ile alakalı olarak etkinliklere katılan ve zaman içerisinde oyunculuğu ciddi anlamda benimseyen Kayakesen, bu anlamda kendisine geleceğin mesleği olarak oyunculuğu seçmiş ve bu doğrultuda ilerlemiştir.

Ahmet Kayakesen kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Sevgili ve ınstagram adresi

Ahmet Kayakesen'in detaylı biyografi bilgisine yukarıda yer alan linkten ulaşabilirsiniz...