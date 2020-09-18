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  3. Hercai'nin Azize Aslanbey’i Ayda Aksel’in kızı Leyla Yüngül güzelliğiyle dikkat çekti!

Hercai'nin Azize Aslanbey’i Ayda Aksel’in kızı Leyla Yüngül güzelliğiyle dikkat çekti!

ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Hercai'nin başarılı ismi Ayda Aksel’in kızı Leyla Yüngül sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla tüm dikkatleri üzerine çekti. Duru güzelliği ile annesinin izinden giden Leyla Yüngül film ve dizi setlerinde boy gösteriyor.

Hercai'nin Azize Aslanbey’i Ayda Aksel’in kızı Leyla Yüngül güzelliğiyle dikkat çekti!

Hercai dizisinin Azize Aslanbey'i Ayda Aksel'in kızı Leyla Yüngül,güzelliği ile büyüledi. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Leyla Yüngül doğal halleri takipçilerinden tam not aldı.

Hercai'nin Azize Aslanbey’i Ayda Aksel’in kızı Leyla Yüngül güzelliğiyle dikkat çekti!

Yeni sezonu ile ekranlara geri dönmeye hazırlanan Hercai dizisinin baş rol oyuncularından Ayda Aksel’in kızının hayatı merak konusu oldu. Annesine olan benzerliği ile görenleri şaşkınlığa uğratan Leyla Yüngül takipçileri tarafından çok beğeniliyor.

Hercai'nin Azize Aslanbey’i Ayda Aksel’in kızı Leyla Yüngül güzelliğiyle dikkat çekti!

Hercai dizisinde yer aldıktan sonra sosyal medya paylaşımlarını arttıran Ayda Aksel’in kızı Leyla Yüngül güzelliğiyle gündem oldu.

Hercai'nin Azize Aslanbey’i Ayda Aksel’in kızı Leyla Yüngül güzelliğiyle dikkat çekti!

Annesi gibi oyunculuk mesleğine gönül veren Leyla Yüngül’ün paylaşımları dikkatleri üzerine çekiyor.

Hercai'nin Azize Aslanbey’i Ayda Aksel’in kızı Leyla Yüngül güzelliğiyle dikkat çekti!

Hercai dizisinde Azize Aslanbey rolünü üstlenen Ayda Aksel’in kızı Leyla Yüngül, 2 Mayıs 1988 yılında İstanbul’da doğdu.

Hercai'nin Azize Aslanbey’i Ayda Aksel’in kızı Leyla Yüngül güzelliğiyle dikkat çekti!

Leyla Yüngül yaş olarak 32 yaşındadır. Leyla Yüngül’ün burcu ise boğadır.

Leyla Yüngül yaş olarak 32 yaşındadır. Leyla Yüngül’ün burcu ise boğadır.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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