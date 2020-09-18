Hercai'nin Azize Aslanbey’i Ayda Aksel’in kızı Leyla Yüngül güzelliğiyle dikkat çekti!

Hercai dizisinin Azize Aslanbey'i Ayda Aksel'in kızı Leyla Yüngül,güzelliği ile büyüledi. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Leyla Yüngül doğal halleri takipçilerinden tam not aldı.

Yeni sezonu ile ekranlara geri dönmeye hazırlanan Hercai dizisinin baş rol oyuncularından Ayda Aksel’in kızının hayatı merak konusu oldu. Annesine olan benzerliği ile görenleri şaşkınlığa uğratan Leyla Yüngül takipçileri tarafından çok beğeniliyor.

Hercai dizisinde yer aldıktan sonra sosyal medya paylaşımlarını arttıran Ayda Aksel’in kızı Leyla Yüngül güzelliğiyle gündem oldu.

Annesi gibi oyunculuk mesleğine gönül veren Leyla Yüngül’ün paylaşımları dikkatleri üzerine çekiyor.

Hercai dizisinde Azize Aslanbey rolünü üstlenen Ayda Aksel’in kızı Leyla Yüngül, 2 Mayıs 1988 yılında İstanbul’da doğdu.

Leyla Yüngül yaş olarak 32 yaşındadır. Leyla Yüngül’ün burcu ise boğadır.