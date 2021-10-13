Hercümerç ne demek, TDK'ya göre Hercümerç kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Hercümerç ne demek? Hercümerç TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi hercümerç kelimesi. Peki hercümerç ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre hercümerç nedir, hercümerç kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

HERCÜMERÇ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Hercümerç kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Hercümerç kelimesi Farsça kökenlidir.

TDK'ya göre hercümerç kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Altüst, karmakarışık, darmadağınık, allak bullak



HERCÜMERÇ KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- hercümerç etmek

