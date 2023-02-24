Herdi Prenga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Herdi Prenga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Herdi Prenga adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Herdi Prenga Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Herdi Prenga 31 Ağustos 1994 tarihinde Zadar şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Arnavutluk,Hırvatistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Herdi Prenga Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Herdi Prenga, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Budapest Honvéd FC futbol takımında oynamaktadır. Budapest Honvéd FC takımına 19 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Herdi Prenga'nin Budapest Honvéd FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Herdi Prenga Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Herdi Prenga isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 550 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Herdi Prenga Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Herdi Prenga futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Din. Zagreb U17

1 Temmuz 2011 yılında Din. Zagreb U19

5 Temmuz 2013 yılında Dinamo Zagreb

9 Ağustos 2013 yılında NK Sesvete

31 Aralık 2013 yılında Dinamo Zagreb

3 Şubat 2014 yılında NK Lokomotiva

30 Haziran 2015 yılında Dinamo Zagreb

1 Temmuz 2015 yılında NK Lokomotiva

7 Temmuz 2017 yılında Inter Zapresic

19 Şubat 2019 yılında Riga

29 Ocak 2021 yılında Kisvárda

19 Temmuz 2022 yılında Honvéd

Herdi Prenga Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Herdi Prenga şuan Budapest Honvéd FC takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Herdi Prenga Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

GNK Dinamo Zagreb (2004 - 2013)

Arnavutluk takımında 5 numaralı formasıyla 7 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Arnavutluk U21 takımında 5 numaralı formasıyla 16 Haziran 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 1 gol atmıştır.

Hırvatistan U21 takımında 5 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Hırvatistan U19 takımında 14 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Hırvatistan U18 takımında 5 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Hırvatistan U17 takımında 2 numaralı formasıyla 24 Ağustos 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

Hırvatistan U16 takımında 2 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Hırvatistan U15 takımında 14 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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