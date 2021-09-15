Hergele ne demek, TDK'ya göre Hergele kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Hergele ne demek? Hergele TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi hergele kelimesi. Peki hergele ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre hergele nedir, hergele kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Hergele kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Hergele kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

HERGELE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Hergele kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Hergele kelimesi Farsça kökenlidir.

TDK'ye göre hergele kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Binmeye veya yük taşımaya alıştırılmamış at veya eşek

- Terbiyesiz, görgüsüz (kimse)

HERGELE CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Kendi kendine başıboş üreyen hergele sürüleri gibi dolaşıp duruyorlardı.

- Sandalcı Ali it, hergele bir şeydi.