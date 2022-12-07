Herkes estetik yaptırdığını düşünüyordu! Mustafa Mert Koç gerçeği açıkladı: "Yumruk attı, burnum dört yerinden kırıldı"

Oyuncu Mustafa Mert Koç, sargılı burnunun estetik olduğuna dair olan iddiaları cevaplandırdı.

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Herkes estetik yaptırdığını düşünüyordu! Mustafa Mert Koç gerçeği açıkladı: "Yumruk attı, burnum dört yerinden kırıldı" 1

Bir Peri Masalı dizisinde Hazal Filiz Küçükköse, Alina Boz, Taro Emir Tekin ile sevenlerinin karşısına geçen Mustafa Mert Koç, dizisinin son bölümünde burnu sarılı halde ekrana gelmişti.

Burnunun sarılı olmasının görenler oyuncunun estetik yaptırdığı için öyle bir şekilde kamera geçtiğini düşündü.

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Herkes estetik yaptırdığını düşünüyordu! Mustafa Mert Koç gerçeği açıkladı: "Yumruk attı, burnum dört yerinden kırıldı"
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