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Herkes estetik yaptırdığını düşünüyordu! Mustafa Mert Koç gerçeği açıkladı: "Yumruk attı, burnum dört yerinden kırıldı"
Oyuncu Mustafa Mert Koç, sargılı burnunun estetik olduğuna dair olan iddiaları cevaplandırdı.
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