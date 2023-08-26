Herkes onu reyonların arasında yaptığı Bale ile tanımıştı! Nimet hoca kayıp, 15 gündür haber alınamıyor!

Geçtiğimiz aylarda bir markette alışveriş yaparken sevdiği müziği radyoda duyan ve reyonların arasında birden bale yaparak adını milyonlara duyurmayı başaran Nimet İyice'den yakınları 15 gündür haber alamıyor. Yakınları ve komşuları kayıp başvurusunda bulundu.

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Herkes onu reyonların arasında yaptığı Bale ile tanımıştı! Nimet hoca kayıp, 15 gündür haber alınamıyor!

Denizli'de alışveriş yapmak için gittiği markette çalınan sevdiği şarkıyı duyunca bir genç gibi dans şovu yapması ile milyonların kalbine giren emekli öğretmen Nimet İyice'den 15 gündür haber alınamıyor.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Akkonak Mahallesi'nde bulunan bir markete alışveriş için giren emekli öğretmen Nimet İyice, sevdiği müziği duyunca kendinden geçti ve elindeki çantayı bırakıp ceketini çıkardıktan sonra alanı adete sahneye çevirdi.

O esnada kendisi izleyen çalışana sanatçı olduğunu ve dans etmeyi sevdiğini söyleyen yaşlı kadın, gençlere taş çıkarırcasına bale yapmaya başladı. Hayretler içerisinde yaşlı kadını izleyen çalışan ise hayretler içinde kaldı. Yaklaşık 1 dakika boyunca müzik eşliğinde eğlenen yaşlı kadının görüntüsü ise milyonlarca tıklanma aldı.

15 GÜNDÜR HABER ALINAMIYOR

Samimiyeti ve doğallığı ile kısa sürede Türkiye'nin sevgisini kazanan Nimet İyice'den yakınları ve komşuları 15 gündür haber alamadı. İhbar üzerine polis ekibi tarafından Akkonak Mahallesi'ndeki evine girilen İyice'nin evde olmadığı tespit edildi.

Herkes onu reyonların arasında yaptığı Bale ile tanımıştı! Nimet hoca kayıp, 15 gündür haber alınamıyor!

KAYIP BAŞVURUSUNDA BULUNULDU

Herhangi bir iletişim kurulamayan İyice'nin nerde olduğu bilinmemesi üzerine yakınları tarafından kayıp başvuru yapıldı.

Herkes onu reyonların arasında yaptığı Bale ile tanımıştı! Nimet hoca kayıp, 15 gündür haber alınamıyor!

Herkes onu reyonların arasında yaptığı Bale ile tanımıştı! Nimet hoca kayıp, 15 gündür haber alınamıyor!

KAYNAK: İHA

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