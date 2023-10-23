Herkes şaka zannetti ama gerçek çok başka! Belaruslu genç kız İstanbul'da açtığı pankartla kendine koca arıyor!

Belaruslu kadın İstanbul sokaklarında elindeki pankartla koca arıyor. Evet yanlış okumadınız ve bu bir şaka değil. Polina Litvinova isimli 19 yaşındaki Belaruslu genç kız, elinde “Koca arıyorum” yazan bir dövizle sokaklarda dolaşıp kendisiyle evlenecek adam arıyor.

Belarus'lu Polina, bir kartonun üzerine yazdığı "Koca arıyorum" yazısıyla İstanbul sokaklarında dolaşıyor. İnce İstiklal Caddesinde görülen genç kadın daha sonra sahilde de ortaya çıktı. Yaşadıklarını da sosyal medyada paylaşıyor.

Herkesin şaka yaptığını zannettiğini ancak şaka yapmadığını belirten 19 yaşındaki Belaruslu genç kız, "Birçok insan neden bu tarz bir video yaptığımı soruyor. Epey dikkat çekiyorum zaten ama bu bir şaka değil." dedi.

"Gerçekten benimle ilgilenecek, güvenliğimi sağlayacak iyi bir adam arıyorum" diyen Belaruslu Polina, "Ve bugünlerde size bir cinsel obje gibi bakmayan bir adam bulmak çok zor. Eğer bu yöntemle koca bulmak yanlışsa başka nasıl bulunabilir bilmiyorum." ifadelerini kullandı.



"İnsanların sizi sadece kullanmak istediği eş bulma gibi uygulamalardan mı bulmalıyım, siz söyleyin o zaman nereden bulacağım?" diye soran Polina şöyle devam etti:

"Çünkü evlenilecek bir erkek bu tarz uygulamalar kullanmaz zaten. En azından böyle şeylere zaman harcamaz. O yüzden ben de böyle bir yol seçtim.''