Herkes şaka zannetti ama gerçek çok başka! Belaruslu genç kız İstanbul'da açtığı pankartla kendine koca arıyor!

Herkes şaka zannetti ama gerçek çok başka! Polina Litvinova isimli 19 yaşındaki Belaruslu genç kız, elinde “Koca arıyorum” yazan bir dövizle önce İstiklal Caddesi’nde dolaştı.

YAYINLAMA
Google News
Herkes şaka zannetti ama gerçek çok başka! Belaruslu genç kız İstanbul'da açtığı pankartla kendine koca arıyor!

Belaruslu kadın İstanbul sokaklarında elindeki pankartla koca arıyor. Evet yanlış okumadınız ve bu bir şaka değil. Polina Litvinova isimli 19 yaşındaki Belaruslu genç kız, elinde “Koca arıyorum” yazan bir dövizle sokaklarda dolaşıp kendisiyle evlenecek adam arıyor.

Belarus'lu Polina, bir kartonun üzerine yazdığı "Koca arıyorum" yazısıyla İstanbul sokaklarında dolaşıyor. İnce İstiklal Caddesinde görülen genç kadın daha sonra sahilde de ortaya çıktı. Yaşadıklarını da sosyal medyada paylaşıyor.

Herkesin şaka yaptığını zannettiğini ancak şaka yapmadığını belirten 19 yaşındaki Belaruslu genç kız, "Birçok insan neden bu tarz bir video yaptığımı soruyor. Epey dikkat çekiyorum zaten ama bu bir şaka değil." dedi.

koca-ariyorum-1-1qnz-jpg.webp

"Gerçekten benimle ilgilenecek, güvenliğimi sağlayacak iyi bir adam arıyorum" diyen Belaruslu Polina, "Ve bugünlerde size bir cinsel obje gibi bakmayan bir adam bulmak çok zor. Eğer bu yöntemle koca bulmak yanlışsa başka nasıl bulunabilir bilmiyorum." ifadelerini kullandı.

koca-ariyorum-prtn-jpg.webp
"İnsanların sizi sadece kullanmak istediği eş bulma gibi uygulamalardan mı bulmalıyım, siz söyleyin o zaman nereden bulacağım?" diye soran Polina şöyle devam etti:
"Çünkü evlenilecek bir erkek bu tarz uygulamalar kullanmaz zaten. En azından böyle şeylere zaman harcamaz. O yüzden ben de böyle bir yol seçtim.''

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Dilan ve Engin Polat’a iki şok birden! Savcılık harekete geçti!
Dilan ve Engin Polat’a iki şok birden! Savcılık harekete geçti!
Gazzeli doktorlardan kimyasal silah iması
Gazzeli doktorlardan kimyasal silah iması
Yeşim Salkım Cumhuriyetin 100. yıl 29 Ekim kutlamalarına çağırılmayınca İmamoğlu'na ateş püskürdü! 'Ben yalakayım ya'!
Yeşim Salkım Cumhuriyetin 100. yıl 29 Ekim kutlamalarına çağırılmayınca İmamoğlu'na ateş püskürdü! 'Ben yalakayım ya'!
Ünlü türkücü Songül Karlı annesi ile birlikte sosyal medyayı salladı! Paylaşımına beğeni yağmuru yağdı 'Taş bebek gibisin'
Ünlü türkücü Songül Karlı annesi ile birlikte sosyal medyayı salladı! Paylaşımına beğeni yağmuru yağdı 'Taş bebek gibisin'
Son Haberler
Dünyayı ağlatan görüntüler! Filistinli çocuk kefene sarılı cesetlerde ailesini aradı!
Dünyayı ağlatan görüntüler! Filistinli çocuk kefene sarılı cesetlerde ailesini aradı!
Eğlence mekanındaki kavga sokağa taştı! Husumetli şahıslar sokakta birbirine kurşun yağdırdı!
Eğlence mekanındaki kavga sokağa taştı! Husumetli şahıslar sokakta birbirine kurşun yağdırdı!
Pamukkale’de ihtişamlı gösteri: "Türk Yıldızları göğsümüzü kabarttı"
Pamukkale’de ihtişamlı gösteri: "Türk Yıldızları göğsümüzü kabarttı"
6 yaşındaki gelin davasında sona gelindi! İşte mahkemeden o karar!
6 yaşındaki gelin davasında sona gelindi! İşte mahkemeden o karar!
35 yıl sonra gelen şok! Ünlü oyuncu Metin Akpınar'ın yıllar sonra bir kızı olduğu ortaya çıktı!
35 yıl sonra gelen şok! Ünlü oyuncu Metin Akpınar'ın yıllar sonra bir kızı olduğu ortaya çıktı!
Mersin’de dünyaevine girdi! Ünlü sanatçı Melek Mosso Serkan Sağdıç ile evlendi
Mersin’de dünyaevine girdi! Ünlü sanatçı Melek Mosso Serkan Sağdıç ile evlendi
Çok Okunanlar
Gram, Çeyrek altın ne kadar, Euro, Dolar Kaç TL, Piyasalarda son durum ne? 23 Ekim Pazartesi Güncel altın, dolar, Euro fiyatları
Gram, Çeyrek altın ne kadar, Euro, Dolar Kaç TL, Piyasalarda son durum ne? 23 Ekim Pazartesi Güncel altın, dolar, Euro fiyatları
Milyonları ilgilendiriyor! Sosyal güvenlik sistemi yenileniyor, deme gücü olmayanın primini devlet ödeyecek
Milyonları ilgilendiriyor! Sosyal güvenlik sistemi yenileniyor, deme gücü olmayanın primini devlet ödeyecek
Dünyanın utanç karesi! Aileler kaybolmasın diye kollarına künye yazmışlardı, o çocuklardan kahreden haber!
Dünyanın utanç karesi! Aileler kaybolmasın diye kollarına künye yazmışlardı, o çocuklardan kahreden haber!
Bakan Şimşek'den dikkat çeken açıklama: 'Yurt dışından önemli bir finansman imkanı sağlanacaktır'
Bakan Şimşek'den dikkat çeken açıklama: 'Yurt dışından önemli bir finansman imkanı sağlanacaktır'
Berfu Yenenler'den Adnan Oktar itirafı: Son anda kurtuldum
Berfu Yenenler'den Adnan Oktar itirafı: Son anda kurtuldum
Dilan ve Engin Polat'la buluşmuştu! Seyhan Soylu 'sizi kandırdım' diyerek herşeyi itiraf etti, Paris'e kaçtı!
Dilan ve Engin Polat'la buluşmuştu! Seyhan Soylu 'sizi kandırdım' diyerek herşeyi itiraf etti, Paris'e kaçtı!
Yorumlananlar
İsrail'den kritik Türkiye kararı! Tüm diplomatlarını İsrail'e geri çağırdı
İsrail'den kritik Türkiye kararı! Tüm diplomatlarını İsrail'e geri çağırdı
Gazzeli doktorların feryadı: Bu çocukların suçu ne?
Gazzeli doktorların feryadı: Bu çocukların suçu ne?
İsrail-Filistin savaşı petrolü de vurdu! Motorinden sonra bir dev zamda benzine geliyor
İsrail-Filistin savaşı petrolü de vurdu! Motorinden sonra bir dev zamda benzine geliyor
Kahire'deki Barış Zirvesi'nde Hakan Fidan'dan tarihe geçecek sözler: İsrail Gazze'de 2 milyon kişiyi hapiste tutuyor
Kahire'deki Barış Zirvesi'nde Hakan Fidan'dan tarihe geçecek sözler: İsrail Gazze'de 2 milyon kişiyi hapiste tutuyor