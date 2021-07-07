Herkesi şaşırtan olay: Kurbanlık danayı bu özelliğinden dolayı hiç kimseye satmıyor! Ona gözü gibi bakıyor!

Samsun'da dünyaya gelen ve sahibi tarafından Cemre ismi verilen inek, sırtında görülen ay yıldızlı desen sebebiyle diğer hayvanlardan ayrılıyor. Sahibinin satmayı düşünmediğini ifade ettiği inek, deseniyle tüm dikkatleri üzerine çekiyor.

GÖRENLER HAYRAN KALIYOR

Samsun’un Kavak ilçesine bağlı Mahmutlu Mahallesi’nde, 20 senedir hayvancılık işiyle uğraşan 33 yaşındaki Murat Kocaman, sırtında ay yıldız desenli ineğini gözünden gözüne vermiyor. "Cemre" adını taktığı 2 buçuk yaşındaki ve 450 kilogram ağırlığındaki inek, görenleri şaşkına çeviriyor. Kocaman, Kurban Bayramı'nın da yaklaştığı bugünlerde birçok kişinin talip olduğu Cemre'yi kimseye satmıyor.

"2 YILDIR BEN BAKIYORUM"

Düveye özel olarak baktığını söyleyen Murat Kocaman, Cemre'yi yoldan geçtiği sırada, otlarken gördüğünü belirterek, "Gördüm ve beğendim. ’Değeri neyse ver’ bize bunu dedim. Fiyatı önemli değil bakacak mısın, satacak mısın dedi. 2 yıldır ben bakıyorum." şeklinde konuştu.

"SATMAMAK İÇİN 500 BİN TL İSTEDİM"

Geçtiğimiz yıldan bugüne yüzlerce kişinin Cemre'yi istediğini ama kendisinin kimseye satmadığını belirten Kocaman, "Ay yıldız simgesini taşıyan bir gururumuz. Türkiyemizin gururudur. Çok isteyen oldu ama biz adama dedik ki böyle bir hayvanın değeri 10 bin TL ise ben satmamak için 500 bin TL istedim. Adam da fiyat veremedi. Bunu çok özel besliyoruz. Çok seviyoruz" ifadelerini kullandı.