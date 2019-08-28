Herkül: Özgürlük Savaşçısı filminin konusu nedir? Oyuncuları kimdir?
Bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanan Herkül: Özgürlük Savaşçısı filmi şimdiden internette sıkça arananlar arasına girdi. Herkül: Özgürlük Savaşçısı filminin konusu nedir? Oyuncuları kimdir? Nerede çekildi? Kaç yılında çekildi? sorularını bizde araştırıp haberimizde yer verdik. İşte tüm detaylar...
Herkül: Özgürlük Savaşçısı filminin konusu nedir? Oyuncuları kimdir? Nerede ve kaç yılında çekildi? soruları arama motorlarında araştırılan konular arasında yer aldı. Bizde sizler için tüm merak edilenleri araştırdık. İşte tüm merak edilenler...
HERKÜL: ÖZGÜRLÜK SAVAŞÇISI KONUSU
1400 yıl önce tanrı veya insan olmayan, işkence görmüş bir ruh dünyada yürüdü. Herkül, tanrı kral Zeus'un güçlü oğluydu. Tüm hayatı boyunca acı çekti. 12 görevi ve ailesini kaybetmesinin ardından, bu karanlık yorgun ruh tanrılara sırtını döndü ve huzuru kanlı savaşlarda çarpışarak aramaya başladı.
Yıllar içinde kendisi gibi altı ruhla yakınlaştı. Aralarındaki bağın kaynağı savaşma aşkları ve ölümün nefesini enselerinde hissetmeleriydi. Bu ruhlar savaşmaya nereye gittiklerini veya neden savaştıklarını hiç sorgulamadılar. Akıllarındaki tek şey alacakları paraydı.
Dünyanın en iyi ordusuna sahip olma hedefiyle, Trakya Kralı bu paralı askerleri adamlarını eğitmeleri için tutar. Bu kayıp ruhların; acımasız ve kana susamış bir ordu eğitmeye başladıkları zaman ne kadar düştüklerini anlamalarının zamanı çoktan gelmiştir.
HERKÜL: ÖZGÜRLÜK SAVAŞÇISI KÜNYE
Vizyon Tarihi: 25 Temmuz 2014
Yapımı: 2014 – ABD
Tür: Aksiyon, Macera
Süre: 98 Dak.
Yönetmen: Brett Ratner
Seslendirenler: Murat Şen, Uğur Taşdemir, Arda Aydın, Aysun Topar, Ali Ekber Diribaş
Senaryo: Evan Spiliotopoulos, Ryan Condal
Yapımcı: Beau Flynn, Sarah Aubrey
HERKÜL: ÖZGÜRLÜK SAVAŞÇISI OYUNCULARI
Dwayne Johnson
Rolü : Hercules
Rufus Sewell
Rolü : Autolycus
Aksel Hennie
Rolü : Tydeus
Ingrid Bolsø Berdal
Rolü : Atalanta
Ian McShane
Rolü : Amphiarus
Joseph Fiennes
Rolü : King Eurystheus
John Hurt
Rolü : Lord Cotys
Irina Shayk
Rolü : Megara
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