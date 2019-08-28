Herkül: Özgürlük Savaşçısı filminin konusu nedir? Oyuncuları kimdir? Nerede ve kaç yılında çekildi? soruları arama motorlarında araştırılan konular arasında yer aldı. Bizde sizler için tüm merak edilenleri araştırdık. İşte tüm merak edilenler...

HERKÜL: ÖZGÜRLÜK SAVAŞÇISI KONUSU

1400 yıl önce tanrı veya insan olmayan, işkence görmüş bir ruh dünyada yürüdü. Herkül, tanrı kral Zeus'un güçlü oğluydu. Tüm hayatı boyunca acı çekti. 12 görevi ve ailesini kaybetmesinin ardından, bu karanlık yorgun ruh tanrılara sırtını döndü ve huzuru kanlı savaşlarda çarpışarak aramaya başladı.

Yıllar içinde kendisi gibi altı ruhla yakınlaştı. Aralarındaki bağın kaynağı savaşma aşkları ve ölümün nefesini enselerinde hissetmeleriydi. Bu ruhlar savaşmaya nereye gittiklerini veya neden savaştıklarını hiç sorgulamadılar. Akıllarındaki tek şey alacakları paraydı.

Dünyanın en iyi ordusuna sahip olma hedefiyle, Trakya Kralı bu paralı askerleri adamlarını eğitmeleri için tutar. Bu kayıp ruhların; acımasız ve kana susamış bir ordu eğitmeye başladıkları zaman ne kadar düştüklerini anlamalarının zamanı çoktan gelmiştir.

HERKÜL: ÖZGÜRLÜK SAVAŞÇISI KÜNYE

Vizyon Tarihi: 25 Temmuz 2014

Yapımı: 2014 – ABD

Tür: Aksiyon, Macera

Süre: 98 Dak.

Yönetmen: Brett Ratner

Seslendirenler: Murat Şen, Uğur Taşdemir, Arda Aydın, Aysun Topar, Ali Ekber Diribaş

Senaryo: Evan Spiliotopoulos, Ryan Condal

Yapımcı: Beau Flynn, Sarah Aubrey





HERKÜL: ÖZGÜRLÜK SAVAŞÇISI OYUNCULARI

Dwayne Johnson

Rolü : Hercules

Rufus Sewell

Rolü : Autolycus

Aksel Hennie

Rolü : Tydeus

Ingrid Bolsø Berdal

Rolü : Atalanta

Ian McShane

Rolü : Amphiarus

Joseph Fiennes

Rolü : King Eurystheus

John Hurt

Rolü : Lord Cotys

Irina Shayk

Rolü : Megara