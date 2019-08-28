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Herkül: Özgürlük Savaşçısı filminin konusu nedir? Oyuncuları kimdir?

Bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanan Herkül: Özgürlük Savaşçısı filmi şimdiden internette sıkça arananlar arasına girdi. Herkül: Özgürlük Savaşçısı filminin konusu nedir? Oyuncuları kimdir? Nerede çekildi? Kaç yılında çekildi? sorularını bizde araştırıp haberimizde yer verdik. İşte tüm detaylar...

Herkül: Özgürlük Savaşçısı filminin konusu nedir? Oyuncuları kimdir?

Herkül: Özgürlük Savaşçısı filminin konusu nedir? Oyuncuları kimdir? Nerede ve kaç yılında çekildi? soruları arama motorlarında araştırılan konular arasında yer aldı. Bizde sizler için tüm merak edilenleri araştırdık. İşte tüm merak edilenler...

HERKÜL: ÖZGÜRLÜK SAVAŞÇISI KONUSU

1400 yıl önce tanrı veya insan olmayan, işkence görmüş bir ruh dünyada yürüdü. Herkül, tanrı kral Zeus'un güçlü oğluydu. Tüm hayatı boyunca acı çekti. 12 görevi ve ailesini kaybetmesinin ardından, bu karanlık yorgun ruh tanrılara sırtını döndü ve huzuru kanlı savaşlarda çarpışarak aramaya başladı.

Yıllar içinde kendisi gibi altı ruhla yakınlaştı. Aralarındaki bağın kaynağı savaşma aşkları ve ölümün nefesini enselerinde hissetmeleriydi. Bu ruhlar savaşmaya nereye gittiklerini veya neden savaştıklarını hiç sorgulamadılar. Akıllarındaki tek şey alacakları paraydı.

Dünyanın en iyi ordusuna sahip olma hedefiyle, Trakya Kralı bu paralı askerleri adamlarını eğitmeleri için tutar. Bu kayıp ruhların; acımasız ve kana susamış bir ordu eğitmeye başladıkları zaman ne kadar düştüklerini anlamalarının zamanı çoktan gelmiştir.

Herkül: Özgürlük Savaşçısı filminin konusu nedir? Oyuncuları kimdir?

HERKÜL: ÖZGÜRLÜK SAVAŞÇISI KÜNYE

Vizyon Tarihi: 25 Temmuz 2014
Yapımı: 2014 – ABD
Tür: Aksiyon, Macera
Süre: 98 Dak.
Yönetmen: Brett Ratner
Seslendirenler: Murat Şen, Uğur Taşdemir, Arda Aydın, Aysun Topar, Ali Ekber Diribaş
Senaryo: Evan Spiliotopoulos, Ryan Condal
Yapımcı: Beau Flynn, Sarah Aubrey

 

Herkül: Özgürlük Savaşçısı filminin konusu nedir? Oyuncuları kimdir?

HERKÜL: ÖZGÜRLÜK SAVAŞÇISI  OYUNCULARI

Herkül: Özgürlük Savaşçısı filminin konusu nedir? Oyuncuları kimdir?

Dwayne Johnson
Rolü : Hercules

Herkül: Özgürlük Savaşçısı filminin konusu nedir? Oyuncuları kimdir?

Rufus Sewell
Rolü : Autolycus

Herkül: Özgürlük Savaşçısı filminin konusu nedir? Oyuncuları kimdir?

Aksel Hennie
Rolü : Tydeus

Herkül: Özgürlük Savaşçısı filminin konusu nedir? Oyuncuları kimdir?

Ingrid Bolsø Berdal
Rolü : Atalanta

Herkül: Özgürlük Savaşçısı filminin konusu nedir? Oyuncuları kimdir?

Ian McShane
Rolü : Amphiarus

Herkül: Özgürlük Savaşçısı filminin konusu nedir? Oyuncuları kimdir?

Joseph Fiennes
Rolü : King Eurystheus

Herkül: Özgürlük Savaşçısı filminin konusu nedir? Oyuncuları kimdir?

John Hurt
Rolü : Lord Cotys

Herkül: Özgürlük Savaşçısı filminin konusu nedir? Oyuncuları kimdir?

Irina Shayk
Rolü : Megara

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