Heron kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Heron Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Heron kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Heron ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.