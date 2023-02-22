Heron kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Heron Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Heron adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Heron Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Heron 5 Haziran 2000 tarihinde Trombudo Central (SC) şehrinde doğmuştur. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Heron Branco Machado şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Heron Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Global Football Consulting yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
PASA Irodotos futbol takımında oynamaktadır. PASA Irodotos takımına 11 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Heron'nin PASA Irodotos ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Heron Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Heron futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2015 yılında Criciúma U20
1 Temmuz 2018 yılında Santos FC U20
1 Temmuz 2019 yılında Santos B
31 Mayıs 2021 yılında Kulüpsüz
9 Eylül 2021 yılında Caravaggio
1 Ocak 2022 yılında Kulüpsüz
11 Ağustos 2022 yılında PASA Irodotos
Heron Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Heron şuan PASA Irodotos takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.
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