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  3. Her yerde aranan Ukraynalı turist, saatler saat sonra bulundu

Her yerde aranan Ukraynalı turist, saatler saat sonra bulundu

Türkiye'ye tatile gelen Ukrayna'lı turistten haber alınamıyordu. Jandarmanın 18 saatlik arama çalışması sonucu Serhıı Morozov (43) sıkıştığı sarp kayalık bölgede kurtarıldı.

Her yerde aranan Ukraynalı turist, saatler saat sonra bulundu

ANTALYA'nın Kemer ilçesindeki Likya Yolu'nda yürüyüşe çıkıp, sarp kayalık bölgede mahsur kalan Ukraynalı Serhıı Morozov (43) jandarma ekiplerinin yaklaşık 18 saatlik arama çalışması sonucu bulunarak kurtarıldı.

Kemer'deki bir otelde tatil yapan Ukrayna uyruklu Serhıı Morozov dün Likya Yolu'nda yürüyüşe çıktı. Saat 17.40 sıralarında Serhıı Morozov'un sarp kayalık bölgede mahsur kaldığı ihbarını alan jandarma arama kurtarma timi (JAK) ve 2 jandarma asayiş timi çalışma başlattı. Göynük Kanyonu ile Ovacık Mahallesi arasında kalan Likya Yolu'nda yürüyüşe çıkan Serhıı Morozov'un kanyondan yaklaşık 13 kilometre uzaklıktaki sarp kayalıklarda mahsur kaldığı belirlendi.

Jandarma ekipleri, yaptıkları aramalar sonucunda Serhıı Morozov'a bugün saat 11.15 sıralarında ulaşarak, bulunduğu bölgeden kurtardı. Ekiplerin olay yerinde yaptığı kontrollerde, Morozov'un sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi. Konuyla ilgili Kemer cumhuriyet başsavcılığına bilgi veren jandarma ekipleri Serhıı Morozov'u da bulunduğu yerden kurtardı.

Heryerde aranan Ukraynalı turist, saatler saat sonra bulundu

Heryerde aranan Ukraynalı turist, saatler saat sonra bulundu



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