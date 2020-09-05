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  3. Hes Kablo Kayserispor hazırlık maçında karşılaştığı Gaziantep FK'yi 1-0 mağlup etti

Hes Kablo Kayserispor hazırlık maçında karşılaştığı Gaziantep FK'yi 1-0 mağlup etti

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında basına kapalı oynanan maçı, Kayseri ekibi 88. dakikada Okan Acar'ın attığı golle 1-0 kazandı.

Hes Kablo Kayserispor hazırlık maçında karşılaştığı Gaziantep FK'yi 1-0 mağlup etti

KAYSERİ (AA) - Hes Kablo Kayserispor hazırlık maçında karşılaştığı Gaziantep FK'yi 1-0 mağlup etti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada, Bayram Bektaş, sarı-kırmızı takımın başında ilk kez maça çıktı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında basına kapalı oynanan maçı, Kayseri ekibi 88. dakikada Okan Acar'ın attığı golle 1-0 kazandı.

Haber KaynağıAAHaber Kaynağı


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