Sivas Zara Nüfusu 2020 - 2021 |  Zara İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?Otomobil hurdaya döndü "O" ise burnu kanamadan araçtan çıktı2021 Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans)2021 İstinye Üniversitesi Ebelik (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans)2021 Nişantaşı Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans)2021 Yalova Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans)Sivas Koyulhisar Nüfusu 2020 - 2021 |  Koyulhisar İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?2021 İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans)2021 Nişantaşı Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans)2021 Yalova Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans)
İstanbul10 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. HES kodu ve "seyahat izin belgesi" kontrolü kilit kavşaktaki Kırıkkale'de gerçekleştirildi

HES kodu ve "seyahat izin belgesi" kontrolü kilit kavşaktaki Kırıkkale'de gerçekleştirildi

Kilit kavşaktaki Kırıkkale'de, 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla birlikte şehirler arası seyahat eden kişilerin HES kodu ve "seyahat izin belgesi" kontrol edildi.

HES kodu ve "seyahat izin belgesi" kontrolü kilit kavşaktaki Kırıkkale'de gerçekleştirildi

43 ilin geçiş güzergâhında yer alan kilit kavşaktaki Kırıkkale'de, 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla birlikte şehirler arası seyahat eden kişilerin HES kodu ve "seyahat izin belgesi" kontrol edildi.

Korona virüs risk değerlendirme haritasına göre Kırıkkale, "kırmızı" renk ile "çok yüksek" riskli iller kategorisinde yer alıyor. 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla birlikte İl Salgın Denetim ekiplerince, "kişilerin HES kodu" ve "seyahat izin belgesi" kontrol edildi. Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergâhında yer alan kilit kavşakta da Covid-19 denetimleri sürüyor. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Bölge Trafik Noktası'nda şehirler arası yolcu taşıyan otobüsleri ve özel araçları tek tek durduruldu. Seyahat eden kişilerin "HES kodu" ve seyahat izin belgesi" kontrol edildi. Ayrıca, Genel Bilgi Toplama (GBT) sisteminden kontrolleri de gerçekleştirildi.

Şehir merkezinde de oluşturulan polis kontrol noktalarında denetimler aralıksız sürdü. İlk kez sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara da uyarı verildi. Ekipler, yolculara maskesiz seyahat etmemeleri hususunda uyarılarda bulundu.

HES kodu ve "seyahat izin belgesi" kontrolü kilit kavşaktaki Kırıkkale'de gerçekleştirildi

HES kodu ve "seyahat izin belgesi" kontrolü kilit kavşaktaki Kırıkkale'de gerçekleştirildi

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT