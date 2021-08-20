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  3. HES uygulaması güncellendi! Özellik, yurt içi ve yurt dışı seyahatlerde etkili olacak!

HES uygulaması güncellendi! Özellik, yurt içi ve yurt dışı seyahatlerde etkili olacak!

Koronavirüs ile hayatımızda yer edinen Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması güncellenerek içerisine Avrupa Birliği (AB) uyumlu sağlık pasaportu butonu eklendi. Yapılan güncelleme ile ülke içinde ve ülkeler arası seyahatlerde tüm sağlık bilgilerinin hava yolları firmalarıyla paylaşılması hedefleniyor.

HES uygulaması güncellendi! Özellik, yurt içi ve yurt dışı seyahatlerde etkili olacak!

Son yapılan güncelleme ile birlikte Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasına  Avrupa Birliği (AB) uyumlu sağlık pasaportu butonu geldi. Bu sayede yurt içi ve yurt dışında seyahat yapacak vatandaşların aşı ile birlikte diğer sağlık bilgileri ülke otoriteleri ve hava yolları firmalarıyla paylaşılacak.

Sağlık Bakanlığı'nın Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında hayata geçirdiği HES uygulaması, güncellendi. Eklenen yeni özellikle uygulamaya AB uyumlu sağlık pasaportu butonu ekledi. Uygulama, ülke içinde ve ülkeler arası seyahatlerde aşı, bağışıklık ve diğer sağlık bilgilerinin ülke otoriteleri ve hava yolları firmalarıyla paylaşılmasına olanak tanıyor.

HES uygulaması güncellendi! Özellik, yurt içi ve yurt dışı seyahatlerde etkili olacak!

DİGİTAL SAĞLIK SERTİFİKASI OLUŞTURULABİLİYOR

Vatandaşlar, ana ekranda yer alan "AB Uyumlu Sağlık Pasaportu" butonuna tıkladığında Sağlık Bakanlığınca geliştirilen HealthPass uygulamasına yönlendiriliyor. HealthPass telefona yüklendikten sonra ilgili talimatlar uygulanarak Dijital Sağlık Sertifikası oluşturulabiliyor.

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