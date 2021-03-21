Hesabı askıya alınmıştı! Trump kendi sosyal medya platformunu kuracak

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki son seçimlerde attığı paylaşımlar dolayısıyla sosyal medya hesapları askıya alınan ve başkanlığı Joe Biden'a kaptıran Donald Trump'a ilişkin flaş bir açıklama yapıldı.

Başkanlığı Joe Biden'a kaptıran Trump, seçimlerde hile yapıldığı öne sürmüş 6 Ocak Çarşamba günü Kongre baskını sonrası Twitter ve Facebook hesapları kapatılmıştı.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanlığı boyunca aldığı tüm kararları ve önemli açıklamaları Twitter hesabından duyuran Donald Trump, çareyi kendi platformunu kurmakta buldu.

Donald Trump'ın danışmanı Jason Miller, yaptığı açıklamada Trump'ın yakın zamanda "kendi platformunu" kullanarak sosyal medyaya döneceğini açıkladı. Miller, bu platformun milyonlarca kullanıcıyı çekeceğini düşündüğünü de sözlerine ekledi.

Jason Miller, Trump'ın 2020 seçim kampanyasının sözcülüğünü yürütmüştü.

Jason Miller, Donald Trump'ın 2-3 ay içerisinde "oyunu tamamen yeniden tanımlayacak" yeni bir platformla sosyal medyaya yeniden giriş yapacağını söyledi.

