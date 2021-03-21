Asya piyasası dolar TL kuru ne kadar? | Dolar yükseldi mi? | Dolara ne oluyor?Francesco Farioli kimdir? Nereli ve kaç yaşında?Süper Lig ekibine İtalyan hoca!Gizemli sevgili merak konusu oldu! Merve Boluğur'dan çarpıcı paylaşımMerve Boluğur kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Merve Boluğur yeni sevgilisi kim?Beşiktaş 1 - 1 Fenerbahçe | MAÇ SONUCUHesabı askıya alınmıştı! Trump kendi sosyal medya platformunu kuracakSon dakika | Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde Serdar Aziz sakatlandıSüper Loto çekiliş sonucu sorgulama 21 Mart 2021 PazarŞans Topu çekiliş sonuçları 21 Mart 2021 | Milli Piyango İdaresi
İstanbul5 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Hesabı askıya alınmıştı! Trump kendi sosyal medya platformunu kuracak

Hesabı askıya alınmıştı! Trump kendi sosyal medya platformunu kuracak

Amerika Birleşik Devletleri'nin eski Başkanı Donald Trump'ın birkaç ay içerisinde kendi kuracağı bir platformla sosyal medyaya döneceği açıklandı.

Hesabı askıya alınmıştı! Trump kendi sosyal medya platformunu kuracak

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki son seçimlerde attığı paylaşımlar dolayısıyla sosyal medya hesapları askıya alınan ve başkanlığı Joe Biden'a kaptıran Donald Trump'a ilişkin flaş bir açıklama yapıldı.

Başkanlığı Joe Biden'a kaptıran Trump, seçimlerde hile yapıldığı öne sürmüş 6 Ocak Çarşamba günü Kongre baskını sonrası Twitter ve Facebook hesapları kapatılmıştı.   

Amerika Birleşik Devletleri Başkanlığı boyunca aldığı tüm kararları ve önemli açıklamaları Twitter hesabından duyuran Donald Trump,  çareyi kendi platformunu kurmakta buldu.

Donald Trump'ın danışmanı Jason Miller, yaptığı açıklamada Trump'ın yakın zamanda  "kendi platformunu" kullanarak sosyal medyaya döneceğini açıkladı. Miller, bu platformun milyonlarca kullanıcıyı çekeceğini düşündüğünü de sözlerine ekledi.

Jason Miller, Trump'ın 2020 seçim kampanyasının sözcülüğünü yürütmüştü. 

Jason Miller, Donald Trump'ın 2-3 ay içerisinde "oyunu tamamen yeniden tanımlayacak" yeni bir platformla sosyal medyaya yeniden giriş yapacağını söyledi. 
 

Berkem Temizel
Gece Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT