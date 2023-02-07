Hesap verme zamanı! Enkaz altındaki deprem edelerle dalga geçen iki şüpheli yakalandı

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklüğünde deprem yaşandı. Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Malatya, Şanlıurfa, Adıyaman ve Hatay gibi illerde hissedilen deprem, adeta yıkıma yol açtı.

Türkiye yaralarını sarmak isterken, arama kurtarma çalışmaları devam ederken "bu kadarına da pes" dedirtecek utanç verici bir olay yaşandı.

KENDİLERİNİ AFAD GÖREVLİSİ GİBİ TANITTIP DALGA GEÇTİ

Sosyal medyaya sızan ses kaydında enkaz altında kalan vatandaşları arayarak, 'Seni kurtarmaya geliyoruz' diye oyalayıp dalga geçtiği ve kendi aralarında gülüp eğlendiği görüntüler ortaya çıktı.

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Kendilerini AFAD kurtarma ekibinden biri olarak tanıtan ve yardım bekleyen vatandaşların bağırmalarını isteyen ahlaksızların o sırada gülmeleri de dikkat çekti.

YAKALANDILAR

Ekipler, enkaz altında kalanları internet programı üzerinden arayan 18 yaşından küçük Mesut B. ve Yunus S'yi gözaltına aldı. Operasyon kapsamında 2 cep telefonu ve 1 bilgisayara el konuldu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

Enkaz altındaki vatandaşla dalga geçtiler! İnsanlığın öldüğü an!