Hesap verme zamanı! Enkaz altındaki deprem edelerle dalga geçen iki şüpheli yakalandı

Enkaz altındaki depremzedelerle arayıp dalga geçen iki şüpheli bilişim suçları şube müdürlüğü operasyonuyla İstanbul'da yakalandı.

YAYINLAMA
Google News
Hesap verme zamanı! Enkaz altındaki deprem edelerle dalga geçen iki şüpheli yakalandı

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklüğünde deprem yaşandı. Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Malatya, Şanlıurfa, Adıyaman ve Hatay gibi illerde hissedilen deprem, adeta yıkıma yol açtı.

Türkiye yaralarını sarmak isterken, arama kurtarma çalışmaları devam ederken "bu kadarına da pes" dedirtecek utanç verici bir olay yaşandı.

KENDİLERİNİ AFAD GÖREVLİSİ GİBİ TANITTIP DALGA GEÇTİ

Sosyal medyaya sızan ses kaydında enkaz altında kalan vatandaşları arayarak, 'Seni kurtarmaya geliyoruz' diye oyalayıp dalga geçtiği ve kendi aralarında gülüp eğlendiği görüntüler ortaya çıktı.

Kendilerini AFAD kurtarma ekibinden biri olarak tanıtan ve yardım bekleyen vatandaşların bağırmalarını isteyen ahlaksızların o sırada gülmeleri de dikkat çekti.

YAKALANDILAR

Ekipler, enkaz altında kalanları internet programı üzerinden arayan 18 yaşından küçük Mesut B. ve Yunus S'yi gözaltına aldı. Operasyon kapsamında 2 cep telefonu ve 1 bilgisayara el konuldu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

Enkaz altındaki vatandaşla dalga geçtiler! İnsanlığın öldüğü an!Enkaz altındaki vatandaşla dalga geçtiler! İnsanlığın öldüğü an!

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Hatay'dan 3 güzel haber: 3 kişi enkazdan sağ çıkarıldı
Hatay'dan 3 güzel haber: 3 kişi enkazdan sağ çıkarıldı
Fizik Profesöründen kahreden sözler! "Deprem veya binalar öldürmez, Allah öldürür!"
Fizik Profesöründen kahreden sözler! "Deprem veya binalar öldürmez, Allah öldürür!"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül ve Fatih Erbakan ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül ve Fatih Erbakan ile görüştü
İnsanlığın öldüğü görüntüler! Kahramanmaraş Elbistan'da marketler yağmalandı
İnsanlığın öldüğü görüntüler! Kahramanmaraş Elbistan'da marketler yağmalandı
Son Haberler
İstanbul'da 8 Şubat Okullar Tatil mi? Milli Eğitim Bakanı bizzat açıkladı!
İstanbul'da 8 Şubat Okullar Tatil mi? Milli Eğitim Bakanı bizzat açıkladı!
Mersin'de 8 Şubat Okullar Tatil mi? Milli Eğitim Bakanı bizzat açıkladı!
Mersin'de 8 Şubat Okullar Tatil mi? Milli Eğitim Bakanı bizzat açıkladı!
Isparta'da 8 Şubat Okullar Tatil mi? Milli Eğitim Bakanı bizzat açıkladı!
Isparta'da 8 Şubat Okullar Tatil mi? Milli Eğitim Bakanı bizzat açıkladı!
Hatay'da 8 Şubat Okullar Tatil mi? Milli Eğitim Bakanı bizzat açıkladı!
Hatay'da 8 Şubat Okullar Tatil mi? Milli Eğitim Bakanı bizzat açıkladı!
Pegasus deprem bölgesindeki çıkış uçuşlarından ücret almayacağını duyurudu!
Pegasus deprem bölgesindeki çıkış uçuşlarından ücret almayacağını duyurudu!
TDP Genel Başkanı Sarıgül'den deprem açıklaması: "Gün birlik günüdür gün toplumsal dayanışma günüdür"
TDP Genel Başkanı Sarıgül'den deprem açıklaması: "Gün birlik günüdür gün toplumsal dayanışma günüdür"
Enkaz altında kalan duvar saatinde acı detay! Saat 04.17'de durmuş!
Enkaz altında kalan duvar saatinde acı detay! Saat 04.17'de durmuş!
Çok Okunanlar
Son dakika: Kahramanmaraş'ta 7.7 büyüklüğünde deprem! İşte depremde ölenlerin sayısı ve son durum
Son dakika: Kahramanmaraş'ta 7.7 büyüklüğünde deprem! İşte depremde ölenlerin sayısı ve son durum
Kahramanmaraş depremi saat kaçta oldu? Deprem kaç saniye, ne kadar sürdü? Hangi illerde deprem oldu?
Kahramanmaraş depremi saat kaçta oldu? Deprem kaç saniye, ne kadar sürdü? Hangi illerde deprem oldu?
Cumhurbaşkanı Erdoğan depremdeki son durumu açıkladı! 10 ilde OHAL ilan edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan depremdeki son durumu açıkladı! 10 ilde OHAL ilan edildi
Son dakika: Depremde enkaz altında kalmıştı! AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş hayatını kaybetti!
Son dakika: Depremde enkaz altında kalmıştı! AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş hayatını kaybetti!
Cumhurbaşkanlığı 2 uçağını arama kurtarma ve sağlık ekiplerine tahsis etti. Bölgeye tıbbi destek gönderiliyor!
Cumhurbaşkanlığı 2 uçağını arama kurtarma ve sağlık ekiplerine tahsis etti. Bölgeye tıbbi destek gönderiliyor!
Son dakika: Depremde enkaz altında kalmıştı! AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş hayatını kaybetti!
Son dakika: Depremde enkaz altında kalmıştı! AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş hayatını kaybetti!
Deprem nedeniyle hangi yollar kapalı? 7 Şubat 2023 kapanan yollar ne zaman açılacak? İşte trafiğe açılan yollar
Deprem nedeniyle hangi yollar kapalı? 7 Şubat 2023 kapanan yollar ne zaman açılacak? İşte trafiğe açılan yollar
Yorumlananlar
Duayen gazeteci Uğur Dündar'ın acı günü! Kız kardeşi Gülten yaşamını yitirdi
Duayen gazeteci Uğur Dündar'ın acı günü! Kız kardeşi Gülten yaşamını yitirdi
Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde dikkat çeken sonuç! Erdoğan'a kim rakip olsa kazanamıyor
Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde dikkat çeken sonuç! Erdoğan'a kim rakip olsa kazanamıyor
CHP'li Yaşar Okuyan'dan zehir zemberek sözler: "Meral Akşener'le ilgili belgeler ve dosyalar var, masayı dağıttığı an açıklarım"
CHP'li Yaşar Okuyan'dan zehir zemberek sözler: "Meral Akşener'le ilgili belgeler ve dosyalar var, masayı dağıttığı an açıklarım"
Kılıçdaroğlu'nun konuştuğu programda skandal! Aday olma diye bağıran gence müdahale edildi: Saçını çekip ağzını kapattılar
Kılıçdaroğlu'nun konuştuğu programda skandal! Aday olma diye bağıran gence müdahale edildi: Saçını çekip ağzını kapattılar