Hesham Adel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hesham Adel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hesham Adel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hesham Adel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hesham Adel 20 Şubat 1998 tarihinde doğmuştur. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da Hesham Adel Ezzat şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hesham Adel Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hesham Adel, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Enppi SC futbol takımında oynamaktadır. Enppi SC takımına 1 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Hesham Adel'nin Enppi SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Hesham Adel Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hesham Adel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hesham Adel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hesham Adel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Enppi SC

14 Ocak 2018 yılında Gaish

30 Haziran 2018 yılında Enppi SC

Hesham Adel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hesham Adel şuan Enppi SC takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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