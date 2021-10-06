Heteroseksüellik ne demek, TDK'ya göre Heteroseksüellik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Heteroseksüellik ne demek? Heteroseksüellik TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi heteroseksüellik kelimesi. Peki heteroseksüellik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre heteroseksüellik nedir, heteroseksüellik kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Heteroseksüellik kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Heteroseksüellik kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

HETEROSEKSÜELLİK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Heteroseksüellik kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre heteroseksüellik kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Heteroseksüel olma durumu

