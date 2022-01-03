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Heyamola ne demek, TDK'ya göre Heyamola kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Heyamola kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Heyamola ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Heyamola nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Heyamola kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Heyamola ne demek, TDK'ya göre Heyamola kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Heyamola ne demek? Heyamola TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi heyamola kelimesi. Peki heyamola ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre heyamola nedir, heyamola kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

HEYAMOLA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Heyamola kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Heyamola kelimesi kökenlidir.

TDK'ya göre heyamola kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Gemicilerin veya işçilerin birlikte bir şey çekerken `haydi çek, gayret` anlamlarında bir ağızdan yüksek sesle ve makamla söyledikleri söz

HEYAMOLA CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Balıkçılara da sokuluyorlardı, ağlara var güçleriyle asılıyorlardı heyamolalarla.

HEYAMOLA KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- heyamola ile

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