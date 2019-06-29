Heybeliada'da yangın çıktı!

Alınan bilgiye göre, Heybeliada'nın güneybatı kısmında bulunan ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Ormanlık alanda çıkan yangın büyüdü.

Haber verilmesi üzerine bölgeye Heybeliada İftaiye ekipleri sevk edildi. Takviye için Maltepe ve Kartal'dan da itfaiye ekibi istendi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

İşte yangından korkutan anlar:

Valilik: Yangın kontrol altına alındı

İstanbul Valiliği, Heybeliada'da çıkan yangınla ilgili bir açıklama yaparak, "Yangın, Orman Bölge Müdürlüğü Ekiplerinin karadan ve havadan müdahalesiyle saat 16:30'da kontrol altına alınmış, soğutma çalışmaları devam etmektedir" dedi. Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bugün saat 15:00’de Adalar ilçemiz Çamlimanı mevkiinde henüz bilinemeyen bir nedenle çıkan yangında 1 hektarlık alandaki kızılçam ormanı zarar görmüştür. Yangın, Orman Bölge Müdürlüğü Ekiplerinin karadan ve havadan müdahalesiyle saat 16:30’da kontrol altına alınmış, soğutma çalışmaları devam etmektedir. Söndürme çalışmalarına 2 adet yangın söndürme helikopteri 4 adet orman itfaiyesi ekibi müdahale etmiştir. Yangının çıkış sebebinin tespitine ilişkin soruşturma başlatılmıştır."