Heyecan dorukta! Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde sona gelindi! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak!

Kiralardaki ve ev fiyatlarındaki fahiş rakamların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan harekete geçti. Erdoğan'ın talimatıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi hazırlandı.
Bu kapsamda; 81 ilde 250 bin konut yapılacak, 100 bin konut arsası uygun şartlarla satılacak. Evi olmayan dar gelirliler kira öder gibi yuva sahibi olabilecek.
Projenin detaylarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün saat 14.00’te açıklayacak...
Yüzyılın projesiyle 2 trilyon liradan fazla ekonomik hareketlilik sağlanacak ve 250 bin konut inşa edilecek. 100 bin ek istihdam ortaya çıkaracak olan projeyle gençler, emekliler, şehit yakını, gaziler ve engelliler çok uygun rakamlı taksitlerle konut sahibi olacak.
ŞARTLAR BELLİ OLDU
Sosyal yaşamı destekleyen alanların da bulunacağı projeye başvurmak için projenin ili sınırları içinde en az 1 yıl ikamet etmek gerekiyor. Kendisi, eşi ya da çocukları üzerine tapuda kayıtlı konut bulunmaması gerekiyor.
- 18 yaşını doldurmuş Türk vatandaşları başvuru yapabilecek.
- Sosyal konutlar için bir haneden tek başvuru alınacak.
- Genç kategorisine başvurmak isteyenler için yaş sınırı belirlendi. 1991 Eylül ayı ve sonrasında doğanlar genç kategorisinden projeye başvurabilecek.
- Şehit aileleri, harp ve vazife malulleri, gaziler, gençler ve engellilere kontenjan ayrılacak.
- Aylık hane halkı geliri İstanbul için en fazla 16 bin lira, yurt genelinde ise en fazla 14 bin lira olması gerekecek.
- Konutların aylık taksitleri asgari ücretlilerin ödeyebileceği tutarda olacak ve ödeme toplamı hane halkı gelirinin yüzde 30’unu aşmayacak. 240 aya kadar vade imkanı sağlanacak.
- 81 ilde projeler hayata geçirilecek. Proje kapsamındaki konutlarda yerel ve yatay mimari tercih edilecek, konutlar beş katı geçmeyecek şekilde yapılacak. Çevre dostu yapı malzemelerinin kullanılacağı evler sıfır atığa, enerji verimliliğine ve yenilenebilir enerji sistemlerine uyumlu inşa edilecek.
- Proje kapsamında satışa sunulacak 100 bin arsa, elektrik, su ve doğal gaz altyapıları tamamlanmış, imar planları bulunan ve inşaat yapmaya hazır şekilde teslim edilecek. Başvuru bedeli 500 lira olarak belirlenen kampanyadan faydalanmaya hak kazananlar bu arsalar üzerine kendi evlerini yapabilecek.