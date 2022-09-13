Heyecan dorukta! Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde sona gelindi! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak!

Kiralardaki ve ev fiyatlarındaki fahiş rakamların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan harekete geçti. Erdoğan'ın talimatıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi hazırlandı.

Bu kapsamda; 81 ilde 250 bin konut yapılacak, 100 bin konut arsası uygun şartlarla satılacak. Evi olmayan dar gelirliler kira öder gibi yuva sahibi olabilecek.

Projenin detaylarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün saat 14.00’te açıklayacak...

Yüzyılın projesiyle 2 trilyon liradan fazla ekonomik hareketlilik sağlanacak ve 250 bin konut inşa edilecek. 100 bin ek istihdam ortaya çıkaracak olan projeyle gençler, emekliler, şehit yakını, gaziler ve engelliler çok uygun rakamlı taksitlerle konut sahibi olacak.

ŞARTLAR BELLİ OLDU

Sosyal yaşamı destekleyen alanların da bulunacağı projeye başvurmak için projenin ili sınırları içinde en az 1 yıl ikamet etmek gerekiyor. Kendisi, eşi ya da çocukları üzerine tapuda kayıtlı konut bulunmaması gerekiyor.