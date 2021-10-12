Heyhat ne demek, TDK'ya göre Heyhat kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Heyhat ne demek? Heyhat TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi heyhat kelimesi. Peki heyhat ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre heyhat nedir, heyhat kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

HEYHAT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Heyhat kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Heyhat kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre heyhat kelimesi anlamı şu şekildedir:

- `Yazık, ne yazık` anlamında kullanılan bir söz



HEYHAT CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Öyleyse size de iyi seyahatler iltifatında bulunmuştu ve bu söz -heyhat!- Atatürk'ün ağzından işittiğim son söz olmuştu.

