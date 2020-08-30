Heykeltıraş Ali Nacakçıoğlu 30 Ağustos'a özel "boyunun 3 katı anıt heykel yaptı"

Mersin'in Erdemli ilçesinde 1 metre 5 santimetre boyundaki heykeltıraş Ali Nacakçıoğlu, 30 Ağustos'a özel boyunun yaklaşık 3 katı uzunluğunda Atatürk heykeli yaptı.

Boyu kısa olsa da, gönlünün yüceliğini sanata yansıtan heykeltıraş Ali Nacakçıoğlu, görenleri kendine hayran bırakıyor. Erdemli Belediyesi heykeltıraşı Nacakçıoğlu, 30 Ağustos için en anlamlı mesajı yaptığı Atatürk heykeli ile verdi. 50 yaşındaki heykeltıraş Ali Nacakçıoğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Kocatepe'de çekilen fotoğrafını kendi sanatıyla icra etti. 15 günde tamamladığı 2 metre 80 santim uzunluğundaki anıt heykel önünde, Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu ile gurur pozunu birlikte verdi.

"30 Ağustos ruhunu yaşatıyoruz"

30 Ağustos ruhunu, gelecek nesillere en iyi şekilde aktarmanın gayreti içerisinde olduklarını söyleyen Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, aldıkları emaneti gururla taşıdıklarını ifade etti. Kültür alanında çok önemli çalışmalar yaptıklarını ve yapmaya devam edeceklerini söyleyen Tollu, "Yine bünyemizde barındırdığımız heykeltıraşlarımız vasıtasıyla, büyük Atatürk'ün Kocatepe'ye tırmanışını burada resmettik. İnşallah ikincisini de gerçekleştirdiğimizde, bu siluetin bir tanesini Cumhurbaşkanımıza, bir tanesini de Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'ye inşallah gururla, şanla, şerefle teslim edeceğiz. Emeği geçen belediyemizin çalışanına, çok değerli mesai arkadaşıma teşekkür ederim. Bu tür güzellikleri bundan sonra da icra edeceğiz inşallah" dedi.

"Atatürk ruhuyla çalıştım"

30 Ağustos'a özel yaptığı Gazi Mustafa Kemal Atatürk siluetiyle görenlerin takdirini kazanan heykeltıraş Ali Nacakçıoğlu, gururlu olduğunu vurguladı. Naçakçıoğlu, "Yaşama sevincimi sanattan alıyorum. Yaşama sevincim, eşim ve çocuğumdu. Şu anda daha mutlu oluyorum. Başkanımız sağ olsun, böyle bir imkan verdi bana ve 30 Ağustos için Atatürk Kocatepe'de figürümüzü işlemeye çalıştık ve başardık.

Yüce bir şey, şu an ben cümlelerle anlatamıyorum. Ben o kadar mutluyum ki, şu anda tekrar doğsam, herhalde yine heykeltıraş olarak doğmak isterim. Çünkü Atatürk'ü tanıdım, Atatürk'ün ruhuyla bir heykel yapmaya çalıştım. Ortaya böyle bir eser çıktı. Çok çok gurur verici bir şey, heykeltıraş olarak gurur duyuyorum. Türk vatandaşı olduğum için de gurur duyuyorum" diye konuştu.