Hezel ne demek, TDK'ya göre Hezel kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Hezel ne demek? Hezel TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi hezel kelimesi. Peki hezel ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre hezel nedir, hezel kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Hezel kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Hezel kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

HEZEL NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Hezel kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Hezel kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre hezel kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Şaka, alay, mizah

- Bir şiiri veya şiir parçasını şakalı bir anlatıma çevirme

