Hibrit diş protezleri hastalara fonksiyonel kolaylığın ve estetiğin yanı sıra psikolojik rahatlık da sağlıyor

Bayındır Fenerbahçe Diş Kliniği Protez Uzmanı Dr. Dt. Kübra Yıldız Domaniç, Hem tam diş eksikliğinde hem de kısmi diş eksikliklerinde kullanılabilen implant destekli hibrit protezler, hastalar için sabit protez rahatlığı sağlarken, hekimler içinse herhangi bir tamir ya da kontrol amaçlı yerlerinden çıkarılma kolaylığı sunduğunu belirtti.

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Hibrit diş protezleri hastalara fonksiyonel kolaylığın ve estetiğin yanı sıra psikolojik rahatlık da sağlıyor

Bayındır Fenerbahçe Diş Kliniği Protez Uzmanı Dr. Dt. Kübra Yıldız Domaniç, hibrit diş protezlerinin fonksiyonel, estetik ve psikolojik açıdan birçok avantaj sağladığını, hastalar için sabit protez rahatlığı, hekimler içinse yerlerinden çıkarılma kolaylığı sunduğunu bildirdi.

Bayındır Sağlık Grubu'ndan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Domaniç, hibrit protezlerin tam ve kısmi diş eksikliklerinde kullanılabildiğini aktardı.

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Hibrit protezlerin, orta ve ileri derecede kemik rezorpsiyonu olan hastaların kemik ve yumuşak dokularının tedavisinde kullanılabildiğini belirten Domaniç, "Tümoral rezeksiyon sonucu çok fazla kemik kaybının olduğu dişsiz kretlerde, düzensiz alveolar kemik rezorpsiyonunda ve üst çene dudak desteğinin sağlanmasının istendiği durumlarda yapılabiliyor. Bu tip bir protezin yapımına karar vermede esas alınacak ilk kriter çene arası mesafe oluyor. Bununla birlikte dudak desteği, üst çenedeki yüksek gülme hattı, konuşma durumundaki alt çene dudak çizgisi de göz önünde bulunduruluyor." ifadelerini kullandı.

"HİBRİT PROTEZLER, SABİT PROTEZ RAHATLIĞI SAĞLIYOR"

Kübra Yıldız Domaniç, zaman içerisinde teknolojik gelişmelerle gerek altyapı gerekse üstyapı materyallerinin seçiminde, üretim tekniğinde ve restorasyonun tasarımında alternatifler ve gelişmeler yaşandığını aktararak, şunları kaydetti:

"Hibrit protezler fonksiyonel, estetik ve psikolojik avantaj sağlıyor. Hem tam diş eksikliğinde hem de kısmi diş eksikliklerinde kullanılabilen implant destekli hibrit protezler, hastalar için sabit protez rahatlığı sağlarken, hekimler içinse herhangi bir tamir ya da kontrol amaçlı yerlerinden çıkarılma kolaylığı sunuyor. Hibrit protezler sayesinde iki farklı doku rekonstrükte ediliyor. Bu dokular ise diş eti ve çevre dokuları ile diş sert dokuları olarak biliniyor. Ekonomik açıdan uygun olan hibrit protezler, implant destekli sabit protezler ile kıyaslandığında hastalara birçok fonksiyonel, estetik ve psikolojik avantaj sunuyor. Hibrit protezler ile okluzal kuvvetler ile oluşan stresler azaltılabiliyor. İmplant destekli hibrit protezler; giriş yolu problemlerinin çözülmesi, restorasyonun pasif uyumu, restorasyonun marjinal sınırının temizlenebilecek alana taşınması ve ağız dışı yumuşak doku desteğinin ve estetiğin istenilen düzeyde karşılanması gibi sahip olduğu avantajlar sebebiyle tercih edilebilecek bir tedavi seçeneği olarak karşımıza çıkıyor."

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Domaniç, implant destekli hibrit protezlerin düşük maliyetiyle öne çıktığını ve tamirinin kolay olduğunu vurguladı.

"HİBRİT PROTEZLER DÜZENLİ KONTROL EDİLMELİ"

Bayındır Fenerbahçe Diş Kliniği Protez Uzmanı Domaniç, hibrit protezlerde kullanılan materyallerin herhangi bir yan etkisinin bulunmadığını belirterek, estetik ve fonksiyonel açıdan tatminkar sonuçlar elde edilebildiğini bildirdi.

Domaniç, "Hibrit protezin, klasik bir protez tedavisinden farkı bulunmuyor. Hastalara birbirini takip eden en az 5-6 seans uygulama yapılıyor. Protez yapımı bittikten sonra kontrol seansı da uygulanıyor. Protezin ve implantların uzun dönem başarısı için hastaların 6-12 ay aralığında düzenli kontrole gitmesi çok önemli." ifadelerini kullandı.

KAYNAK: AA

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