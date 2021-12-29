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Hicaz ne demek, TDK'ya göre Hicaz kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Hicaz kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Hicaz ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Hicaz nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Hicaz kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Hicaz ne demek, TDK'ya göre Hicaz kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Hicaz ne demek? Hicaz TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi hicaz kelimesi. Peki hicaz ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre hicaz nedir, hicaz kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

HİCAZ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Hicaz kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Hicaz kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre hicaz kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Klasik Türk müziğinde dügâh perdesinde karar kılan bir makam
- Klasik Türk müziğinde do diyez notasını andıran perde

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