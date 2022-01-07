'Hiçbir bakanlığın açılışına davet edilmedim' demişti! İmamoğlu'nun bir iddiası daha çürüdü

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2.5 yıldır hiçbir bakanlığın açılışına davet edilmediğini açıklamıştı. İmamoğlu'nun bu iddiasının gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.

25 Aralık 2020 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenen ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın da katıldığı "İstanbul Kalkınma Ajansı Destek Programları Tanıtım Toplantısı"na, İSTKA Yönetim Kurulu üyesi de olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da davet edildiği fakat programa katılmadığı ortaya çıktı. İmamoğlu, programa İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Can Akın Çağlar'ı gönderdi.

İBB BAŞKANI EKREM İMAMOĞLU'NUN SÖZLERİ

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu "Ben 2.5 yıldır hiçbir bakanlığın açılışına davet edilmedim. Bunu söyledim, Atatürk Kültür Merkezi'nin açılışına davet edildim. Oraya da eşimle beraber gittim. Gayet güzel olmuş, teşekkür de ettim. Hiçbir hizmetin sahibi bir parti olamaz" demişti.