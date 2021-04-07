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Hiçbir güvenlik önlemi yok! İnşaatın 10. katında yürekleri ağızlara getiren çalışma

İş kazalarında yaşanan can kayıplarının önlenmesi için güvenlik önlemlerinin alınması konusunda uzmanlar sık sık uyarılarda bulunuyor. Bazen hayati tehlikeye rağmen can güvenliği hiçe sayılıyor. Antalya'da 15 katlı binanın dış cephesine kurulan iskelede hiçbir güvenlik önlemi almadan çalışan inşaat işçisi yürekleri ağza getirdi.

Hiçbir güvenlik önlemi yok! İnşaatın 10. katında yürekleri ağızlara getiren çalışma

Antalya'da 15 katlı binanın dış cephesine kurulan iskelede hiçbir güvenlik önlemi almadan çalışan inşaat işçisi yürekleri ağza getirdi. Çevredekileri tedirgin eden işçinin çalışma anı ise kameraya yansıdı. Olay, Muratpaşa ilçesi Meltem Mahallesi'nde dış cephe çalışması yapılan 15 katlı bir binanın 10'uncu katında yaşandı. Binada boya çalışması yapmak isteyen inşaat işçileri iskele kurdu.

GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINMADI

Kurulan iskelede emniyet kemeri ve kaskı bulunmadan çalışan bir işçi adeta canını hiçe saydı. İşçinin zaman zaman oturarak aşağı bakması ve asansör yardımı ile çekilen kovayı yönlendirmesi ise yürekleri ağza getirdi. Tehlikeli anlar kamaralar tarafından kaydedildi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Hiçbir güvenlik önlemi yok! İnşaatın 10. katında yürekleri ağızlara getiren çalışma

Hiçbir güvenlik önlemi yok! İnşaatın 10. katında yürekleri ağızlara getiren çalışma

Hiçbir güvenlik önlemi yok! İnşaatın 10. katında yürekleri ağızlara getiren çalışma

Hiçbir güvenlik önlemi yok! İnşaatın 10. katında yürekleri ağızlara getiren çalışma

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