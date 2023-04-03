Hicham İslah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hicham İslah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hicham İslah adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hicham İslah Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hicham İslah 3 Mart 1999 tarihinde doğmuştur. Fas uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hicham İslah Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hicham İslah, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Raja Casablanca U23 futbol takımında oynamaktadır. Raja Casablanca U23 takımına - tarihinde katılmıştır. Hicham İslah'nin Raja Casablanca U23 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Hicham İslah Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hicham İslah isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Hicham İslah Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hicham İslah futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Ocak 2020 yılında JS Soualem

16 Eylül 2020 yılında Raja Cas. U23

25 Ocak 2021 yılında Nahdat Zemamra

30 Haziran 2022 yılında Raja Cas. U23

Hicham İslah Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hicham İslah şuan Raja Casablanca U23 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.