Hicham Kanis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hicham Kanis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Hicham Kanis kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Hicham Kanis ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Hicham Kanis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hicham Kanis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Hicham Kanis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hicham Kanis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hicham Kanis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hicham Kanis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hicham Kanis 16 Ağustos 1997 tarihinde Vimercate şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Fas,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da هشام كانيس şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hicham Kanis Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Rafaela Pimenta yapmaktadır. Hicham Kanis, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Panserraikos futbol takımında oynamaktadır. Panserraikos takımına 17 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Hicham Kanis'nin Panserraikos ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Hicham Kanis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hicham Kanis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

Hicham Kanis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hicham Kanis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında AlbinoLeffe U19

1 Temmuz 2015 yılında UC AlbinoLeffe

6 Temmuz 2016 yılında Novara

2 Ağustos 2017 yılında Catanzaro

14 Şubat 2018 yılında Novara

15 Şubat 2018 yılında FC Sion U21

30 Haziran 2018 yılında Novara

31 Ağustos 2018 yılında Cuneo

30 Haziran 2019 yılında Novara

2 Eylül 2019 yılında AJ Fano

1 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

11 Kasım 2020 yılında Nahdat Zemamra

22 Ocak 2021 yılında Pergolettese

19 Temmuz 2021 yılında Panserraikos

16 Ocak 2023 yılında PAOK

17 Ocak 2023 yılında Panserraikos

30 Haziran 2023 yılında PAOK

Hicham Kanis kimdir

Hicham Kanis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hicham Kanis şuan Panserraikos takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Hicham Kanis Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Fas U20 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Hicham Kanis nereli

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