Hicri Takvim ne demek, TDK'ya göre Hicri Takvim kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Hicri takvim ne demek? Hicri takvim TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi hicri takvim kelimesi. Peki hicri takvim ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre hicri takvim nedir, hicri takvim kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

HİCRİ TAKVİM NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Hicri takvim kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre hicri takvim kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Hicreti başlangıç olarak alan takvim

