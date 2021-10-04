Hicri Tarih ne demek, TDK'ya göre Hicri Tarih kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Hicri tarih ne demek? Hicri tarih TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi hicri tarih kelimesi. Peki hicri tarih ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre hicri tarih nedir, hicri tarih kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Hicri tarih kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Hicri tarih kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

HİCRİ TARİH NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Hicri tarih kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre hicri tarih kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Hicri takvimin belirttiği tarih

