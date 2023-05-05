Hıdırellez başladı! Aydın Valisi Aksoy’un ’6 Mayıs Hıdırellez Günü’ mesajı!

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, 6 Mayıs Hıdırellez Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Doğayı sevmenin anlam ve önemini belirten Hıdırellez gününün Kültürel bir miras olduğunu ifade etti. Aksoy; "6 Mayıs Hıdırellez günü, soğuk kış günlerinden sonra baharın gelmesi ve doğanın yeniden canlanması nedeniyle, Türk Dünyasında olduğu gibi ülkemizde de sevinç ve coşkuyla kutlanmaktadır"

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Hıdırellez başladı! Aydın Valisi Aksoy’un ’6 Mayıs Hıdırellez Günü’ mesajı!

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, 6 Mayıs Hıdırellez Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

'TÜRK DÜNYASINDA OLDUĞU GİBİ ÜLKEMİZDE DE SEVİNÇ VE COŞKUYLA KUTLANMAKTADIR'

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy 6 Mayıs Hıdırellez Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Kültür, bir milleti ayakta tutan ve aidiyet hissiyle fertleri birbirine bağlayan en önemli unsurdur. Yeryüzü var olduğu günden beri, sahip olduğu kültür değerlerini gittiği her coğrafyaya taşıyan Türk Milleti, tarih boyunca bu zenginliği korumuş ve nesilden nesile aktararak, günümüze kadar ulaştırmıştır. Doğayı sevmeyi, ona saygı duymayı ve onu korumamız gerektiğini bizlere hatırlatan bir kültür mirası olan Hıdırellez, tarihi, kültürel ve sosyal bağlarla, toplumsal huzurun, beraberlik ve komşuluğun pekişmesine de katkıda bulunarak, hoşgörü ve yardımlaşma ortamının temininde önemli rol oynamaktadır. 6 Mayıs Hıdırellez günü, soğuk kış günlerinden sonra baharın gelmesi ve doğanın yeniden canlanması nedeniyle, Türk Dünyasında olduğu gibi ülkemizde de sevinç ve coşkuyla kutlanmaktadır" dedi.

Hıdırellez başladı! Aydın Valisi Aksoy’un ’6 Mayıs Hıdırellez Günü’ mesajı!

GEÇMİŞLE GELECEK ARASINDA KÖPRÜ

"Kardeşlik ve hoşgörüyle yoğrulduğu Anadolu kültürünün bir parçası olan Hıdırellez, geçmişle gelecek arasında önemli bir köprü görevini yerine getirmektedir" diyen Aksoy mesajında, "İnanıyorum ki, bereket, sağlık ve umut dolu dileklerin kabul olduğu Hıdırellez ile bu topraklarda yüzyıllar boyunca süren varlığımızın özü olan derin bağlarımızın da gücü tazelenecektir. Anadolu kültürünün meydana getirdiği bu güç, birlik ve beraberlik kültürümüzün en temel dayanağıdır. Bu duygu ve düşüncelerle; güzel günlerin müjdecisi kabul edilen bu günün, toplumsal huzurumuzu artırması dileklerimle tüm Aydınlı hemşehrilerimin Hıdırellez Günü'nü kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum" ifadelerine yer verdi.

KAYNAK: İHA

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