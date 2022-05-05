Hıdırellez için tüm dilekler listeye eklenirken, Hıdırellez duaları | Hıdırellez kim kutlar, Hıdırellez karınca toprağı nasıl yapılır 2022? soruları merak konusu oldu. Duaların, dileklerin ve eğlencenin doruklarda yaşandığı bu kutlamalarda karınca toprağı unsuru en çok merak edilen başlıklardan biri oldu. Haberimizde Hıdırellez'e dair merak edilen konu başlıklarına yer verdik.

HIDIRELLEZ DUALARI

Bismillahirahmanirahim

Bin bir adım bir adım /Allah bir adım adım / Kerim kerem Allah /Başımda bir duman var yardım eyle ya Allah / La ilaha illallah muhammeden resullullah yetiş imdadıma hızır ile Allah birsin sen kulla mişersin biz gibi kulların yardımcısı sensin hızır deryada erdim murada amin.

HIDIRELLEZ NİYETİ

Evime, mutfağıma, gelirime İlyas Peygamberin duası, tıkanmıi, yavaşlamış durmuş işlerime Hızır'ın eli değsin...

Bedenime, sağlığıma buluşmalarının gücü aksın. Hayatıma neşe, keyif, huzur ve bereketin hayırlısı gelsin...

Bu duanın 40 kez okunması gerekir.

HIDIRELLEZ KİM KUTLAR?

Hıdırellez Türkiye'de bolluk ve bereket inancı temelinde kutlanırken, dünya genelinde ise baharın müjdecisi olarak kutlanmaktadır. Dünya genelinde de bilinen Hıdırellez, baharın müjdecisi olarak ifade edilmekte ve Hıristiyanlarca da doğanın uyanmasının ilk günü olarak kabul edilmektedir. Ayrıca Hıdırellez Rum Ortodoks Patrikhanesi, Rum Ortodokslar Aya Yorgi, Katolikler "Aziz George" günü olarak kutlamaktadırlar

HIDIRELLEZ KARINCA TOPRAĞI NASIL YAPILIR 2022?

Hıdrellezin sabahı karınca yuvalarından seçilerek ince karınca toprağı alınır ve küçük paketlere doldurulur. Küçük paketler de cüzdanlara konulursa o yıl o cüzdanın parasız kalmayacağına inanılır. Bir çeşit bolluk ve bereket beklentisidir. Bu topraklara "Ve lâ havle ve lâ kuvvete illa billahil aliyyil azim. Lâ ilâhe illallahül melikül hakkul mübin. Muhammedü-Resülüllahi sadikul va'dil emin. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Hayyu, Ya Kayyum, Ya zel Celali vel İkram" duası okunur.

HIDIRELLEZ'İN ANLAMI NEDİR?

Hıdırellez'in anlamı ve kökeni hakkında çeşitli fikirler ortaya atılmaktadır. Bazı fikirlerde Hıdırellez'in Orta Asya, Ortadoğu ile Anadolu kültürlerine ait olduğu ifade edilirken, bazı fikirlerde ise İslamiyet öncesi Orta Asya Türk kültür ve inançlarına ait olduğu ifade edilmektedir. Kutlanışı ilkçağlara kadar uzanan Hıdırellez, Mezopotamya, Anadolu, İran, Osmanlı, Balkanlar ve hatta bütün Doğu Akdeniz ülkelerinde kutlanmaktadır. Bahar ve yazın gelişiyle birlikte coşku ve sevinçle kutlama etkinlikleri düzenlenmektedir.

Türk inanışlarına göre Hızır'ın insanlar arasında dolaşarak bolluk ve sağlık dağıttığına inanılmaktadır. Hızır'ın darda kalan ve başı sıkışanlara yardım ettiği düşüncesi hakimdir.

HIDIRELLEZ GELENEKLERİ NELERDİR?

Her yıl çeşitli etkinliklerle kutlanan Hıdırellez gününün simgesi olmuş bir takım gelenekler bulunmaktadır. Hıdırellez gününde para keseleri ve yemek kaplarının ağzı açık bırakılarak bolluk bereket için dua edilir. Ayrıca dilekleri olanlar evlerin bahçesinde toprağa ve gül dallarının altına dileklerinin küçük bir modelini yaparak dua eder ve dilek tutarlar.

Evlilik hayali kuranlar da bu günde hayalleri için dua ederler. Hıdırellez gününde kısmet açmak için evlenmek isteyen genç kız ve erkekler için gül ağacı dallarına yüzük asılarak, hayırlı kısmet için dua edilir.

Trabzon-Şalpazarı İlçesi'nde sıklıkla uygulanan yoğurt mayalama geleneği vardır. Mayalama sıcaklığındaki süt içerisinde tahta kaşıkla birlikte mayalanır ve elde edilen yoğurt bir yıl boyunca maya olarak kullanılır.