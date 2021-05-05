Hıdırellez mesajları ve sözleri 2022 Hıdırellez kutlama mesajları

Hıdırellez gününün gelmesiyle birlikte vatandaşlar bu özel günü kutlamak ve sosyal medya hesaplarından paylaşım yapmak için Hıdırellez mesajları ve sözleri 2021 Hıdırellez kutlama mesajları başlıkları ile internette arama yapıyor. İşte Hıdırellez gününe dair mesaj ve sözler...

HIDIRELLEZ MESAJLARI VE SÖZLERİ 2022 HIDIRELLEZ KUTLAMA MESAJLARI

Hıdırellez dileklerini paylaşmak isteyen vatandaşlar bu güne dair mesaj ve sözleri araştırmaya başladı. 2021 yılı Hıdırellez etkinliklerinin pandemi gölgesinde geçmesiyle sosyal medya paylaşımları daha fazla önem kazandı. Bu kapsamda günün anlam ve önemini ifade eden mesaj ve sözler araştırılıyor. İşte İşte Hıdırellez ile ilgili sözler...

Hıdırellez herkes için umutların ve güzelliklerin müjdecisi olsun.

Milletimize bolluk, bereket ve sağlık getirmesi dileğiyle Hıdırellez kutlu, birliğimiz ve beraberliğimiz daim olsun.

Umudumuzun yeniden yeşerdiği Hıdırellez kutlu olsun. Dualarınız kabul, muratlarınız gerçek olsun.

Hıdırellez, biten kış mevsiminin ardından gelen baharı müjdelemek ve kutlamak için her yıl düzenlenen bir festivaldir ve bu sene en çok ülkemize ve tüm dünyaya “SAĞLIK” getirmesini diliyorum..

Nesi varsa, bölüşecek birileri olsun. Nesi yoksa, bulup, getirecek birileri olsun. Hoş geldin Hıdırellez!

Umudun, barışın ve baharın adıdır Hıdırellez. Yeniden doğuşun müjdecisidir.

Tüm umutlarımızın gerçekleşmesi dileğiyle Hıdırellez Bayramınızı kutlarım.

Aklınıza gelen güzel şeyleri dillendirin. Bakarsınız yol olur, niyet olur, hallolur... ”

Doğanın bereketi sizinle olsun! Bugün Hıdırellez; baharın ve bereketin müjdecisi... Evime, mutfağıma, gelirime İlyas peygamberin duası, tıkanmış, yavaşlamış, durmuş işlerime Hızır’ın eli değsin.

Hızır bu gece sesimiz olsun Allaha tüm dilek ve dualarımızı iletsin.

Allah'ım aklımı sakinleştirerek kalbimi dinlendir. Zamanın sonsuzluğunu göstererek bu telaşlı hızımı dengele. Köklerimi yaşam toprağının kalıcı değerlerine doğru göndermeme yardım et..

Gül ağacının dibine bir güneş çizelim! Bolca aydınlık için bolca sevgi, bolca huzur, bolca umut, bu gece dilekler tutulsun. Dileğini tuttuğunuz ne varsa gerçeğe kavuşması dileğiyle...

Hıdırellez yağmurlarının damlaları altın olur. Bu damlalardan nasiplenmenizi dilerim. Hıdırellez gününüz kutlu olsun.

Hıdırellez yaz kapısı, yedi gün sürer tipisi.

Yaz dileğini tahtaya, bu hafta kabul olmazsa olur haftaya. Hıdırellez Bayramınız kutlu olsun.

Tuttuğun dilek gerçek olsun, hanenize mutluluk dolsun. Hıdırellez'iniz kutlu olsun.

Hızır ile İlyas ab-ı hayat suyunu bulsun, dilekleriniz kabul Hıdırellez bayramınız kutlu olsun.

Dileğinizi bağladığınız gül gibi yüzünüz gülsün. Hıdırellez bayramınız kutlu olsun.

Hepinizin dilekleri en yüksek hayrınıza kabul olur dilerim. Bereket, şans, sağlık, aşk sizlerden yana olsun.

Hıdırellez, biten kış mevsiminin ardından gelen baharı müjdelemek ve kutlamak için her yıl düzenlenen bir festivaldir.

Hıdırellez ateşimiz öyle bir büyüsün ki; ülkemize önce sağlık sonra bolluk ve bereket getirsin, dileklerimiz aydınlık günlerde buluşsun...Hıdırellez Bayramınız kutlu olsun