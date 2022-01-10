Hidratlı ne demek, TDK'ya göre Hidratlı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Hidratlı ne demek? Hidratlı TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi hidratlı kelimesi. Peki hidratlı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre hidratlı nedir, hidratlı kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

HİDRATLI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Hidratlı kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre hidratlı kelimesi anlamı şu şekildedir:

- İçinde hidrat bulunan

