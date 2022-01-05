Hidroelektrik ne demek, TDK'ya göre Hidroelektrik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Hidroelektrik ne demek? Hidroelektrik TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi hidroelektrik kelimesi. Peki hidroelektrik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre hidroelektrik nedir, hidroelektrik kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

HİDROELEKTRİK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Hidroelektrik kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Hidroelektrik kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre hidroelektrik kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Su gücüyle elde edilen elektrik enerjisi



HİDROELEKTRİK KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- hidroelektrik santral

