Hidrografi ne demek, TDK'ya göre Hidrografi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Hidrografi ne demek? Hidrografi TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi hidrografi kelimesi. Peki hidrografi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre hidrografi nedir, hidrografi kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

HİDROGRAFİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Hidrografi kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Hidrografi kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre hidrografi kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Su bilgisi

